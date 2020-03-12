蔣介石經手876人死刑判決 受難者生前身影曝光

加入「中國國民團結革命委員會」前軍官胡克飛被判死刑，即便被兩名憲兵戒護押著，面對鏡頭也保持笑容。（翻攝台灣轉型正義資料庫）

2020-03-12 12:34:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會所建置的「台灣轉型正義資料庫」，收錄1萬多名戒嚴時期曾受軍事審判的政治受難者判決資料，及1千多張由警總所拍攝的政治犯生前照片，清楚可見多名被判死刑的政治犯，面對國民黨政權毫不畏懼的身影。

經查，前總統蔣介石介入3195筆政治案件，高達876人死刑判決經過他手中，「台灣轉型正義資料庫」整理出的加害軍法官、軍政官員共1200多人，老蔣在諸多案件曾發揮關鍵決策的影響力。

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據統計，在白色恐怖政治受難者中，蔣介石經手的死刑判決有丁窈窕、台大學生于凱、電影導演白克、泰源監獄台獨烈士江炳興、抗日名將李友邦、原住民林瑞昌、湯守仁、高一生，及台灣獨立黨員陳智雄、版畫家黃榮燦、教員簡吉等876多人。

在照片部分，清晰可見丁窈窕雙手被綁，胸前掛有一個寫著姓名的名牌；被判死刑的達邦村長方義仲也被綑綁，左胸掛有一名牌；前國防部參謀總長辦公室少校副官王正均，胸前則貼有「叛亂」兩字。

參加台灣民主自治同盟教員的王宇光，雖然被押到山林野外，面對拍照存證露出無懼的微笑；加入「中國國民團結革命委員會」前軍官胡克飛，即便被兩名憲兵戒護押著，面對鏡頭也保持笑容。

針對政治案件的軍事審判為何是不法與不當？促轉會也在「台灣轉型正義資料庫」述及，由於軍事審判的判決制度上須呈核軍事長官。實際上，威權統治者也藉此權限干涉、指導判決結果，甚至軍事審判官須揣摩威權統治者意志而判決，以致軍事審判毫無獨立可言，淪為統治者的鎮壓工具。

促轉會指出，在軍事機關的追訴、審判過程中，一方面高度仰賴自白定罪，也會縱容偵訊人員以刑求，或其他不正方法取供。另一方面，既不調查被告的辯解，反而要求被告自證無罪，甚至將被告的訴訟權剝奪殆盡，無罪推定原則在軍事審判過程中可謂蕩然無存。

參加台灣民主自治同盟教員的王宇光被判死刑，當年被押到山林野外，面對鏡頭露出無懼的微笑。（翻攝台灣轉型正義資料庫）

被判死刑的達邦村長方義仲被綑綁後，左胸掛有一姓名牌。（翻攝台灣轉型正義資料庫）

被判死刑的前國防部參謀總長辦公室少校副官王正均，胸前則掛有「叛亂」兩字。（翻攝台灣轉型正義資料庫）

描繪二二八事件的知名版畫家黃榮燦被判死刑，警總所拍照片可見其被掛著「叛亂犯黃榮燦」名牌。（翻攝台灣轉型正義資料庫）

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