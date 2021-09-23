政院通過土地法第219條之1修正草案 內政部：保障原所有權人權益

行政院院會今通過內政部擬具「土地法第219條之1修正草案」，將送請立法院審議。內政部表示，本次修法將更加強保障原所有權人權益。圖為內政部長徐國勇。（資料照）

2021/09/23 11:19

〔記者吳書緯／台北報導〕行政院院會今通過內政部擬具「土地法第219條之1修正草案」，將送請立法院審議。內政部今表示，本次修法主要是配合司法院釋字763號解釋，增訂政府應主動每年通知及公告被徵收土地的使用情形，並規範合理請求收回土地的時效，更加強保障原所有權人權益。

內政部說明，依「土地法」規定，被徵收土地如有未於徵收補償發給完竣1年後開始使用，或未依核准徵收原訂興辦事業使用情形，原所有權人得申請照徵收價額收回。

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針對此次修法原因，內政部表示，主要是配合司法院釋字第763號解釋，增訂縣市政府應主動每年通知及公告被徵收土地使用情形，使原所有權人能及時獲知充分資訊，以利判斷是否行使其收回權，藉此保護原所有權人權益，並督促需用土地人應確實依徵收計畫使用。

此外，內政部指出，本次修法也一併檢討修正請求收回土地的時效，明定縣市政府如未履行通知及公告者，原所有權人可以延長至徵收計畫期限屆滿10年內申請收回，使民眾收回權的規定更為完備。

內政部說，未來將加強與立法院朝野黨團溝通協調，期能早日完成修法作業。

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