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綠營盼8月處理人事案 黃國昌：民進黨沒正當性要求開臨時會

立法院民眾黨團總召黃國昌今（31）日表示，黨團認為民進黨沒有正當性要求召開臨時會，拒絕隨綠營起舞。（記者王藝菘攝）

立法院民眾黨團總召黃國昌今（31）日表示，黨團認為民進黨沒有正當性要求召開臨時會，拒絕隨綠營起舞。（記者王藝菘攝）

2024/07/31 12:53

〔記者李文馨／台北報導〕第11屆立法院第1會期16日休會，外界關注是否召開臨時會。民進黨團主張8月中下旬召開臨時會處理人事同意權案。對此，民眾黨團總召黃國昌今（31）日表示，經黨團會議討論，他們認為民進黨沒有正當性要求召開臨時會，「拒絕隨綠營起舞」；立委張啓楷也補充，這等於要求立委壓線審查人事同意權。

台灣民眾黨立法院黨團上午召開黨團內部會議，會後黨團總召黃國昌、立委陳昭姿及張啓楷接受媒體聯訪。針對臨時會，黃國昌表示，黨團上午針對臨時會召開黨團會議，黨團成員充分交換意見後，認為民進黨沒有正當性要求召開臨時會，民眾黨拒絕隨民進黨起舞。

黃國昌指出，民眾黨7月16日之前曾公開要求延會，「事情沒做完，憑什麽放假？」，要求人事同意權應實質審查。他批評，而當初大力、高聲反對7月16日延會就是民進黨，急著放假、急著出國，現在有何正當性要求其他立委配合民進黨喜歡的時間點，隨著他們起舞、打轉。

張啓楷也說，民進黨應該先跟全民交代清楚，為什麽反對民眾黨延會主張；且若在8月16日開始開臨時會，「等於要把人事同意權壓線審查、霸王硬上弓嗎？」所有立委被要求在短時間內審查NCC、考試院委員人選，全民的期待應該是要審好審滿、實質審查。

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