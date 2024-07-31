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翁柏宗延任NCC代理主委 謝龍介諷「小老鼠上燈檯偷油吃」

國民黨立委謝龍介。（資料照）

國民黨立委謝龍介。（資料照）

2024/07/31 12:44

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院昨天發函國家通訊傳播委員會（NCC），指定NCC副主委翁柏宗延任並代理主委職務。國民黨立委今天砲轟，強調立法院7月16日已三讀通過NCC組織法修正案，規定NCC委員不得延任，「這樣硬幹是要不得的，只會埋下朝野往後衝突的導火線」。

國民黨立委蘇清泉表示，立法院7月16日表決已經三讀通過NCC委員不能連任，但「這樣硬幹」，行政院「發個文」就要叫翁柏宗代理主委，「這樣是要不得的」，把立法院三讀通過的議案視之為無物，造成朝野衝突會更大。他呼籲行政院和民進黨要審慎為之。

蘇清泉：修法7/16三讀「拖拖拉拉」尚未公布

蘇清泉也說，立法院一般通過的三讀案件大部分都3天會送到府院，這次為什麼會拖拖拉拉，是否是技術上的延遲，但行政院趁這個空檔來發布人事命令，更是要不得，府院完全不尊重立法院通過的三讀議案，會埋下往後衝突的導火線。

國民黨立委謝龍介說，這個和「小老鼠上燈檯偷油吃」一樣，法律通過了，有它作業的時間，確實立法院修正的法律是還沒施行，但任期到了最後一天，用這種「榮譽式的犒賞」讓翁伯宗在歷史上留下曾經擔任過NCC的主委，「對打手的犒賞」沒什麼好驕傲的，希望行政院盡快提出新的NCC人選讓立法院來審查。

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