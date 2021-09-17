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    內政部防災文宣「我的避難包」 網友呼籲：請直接收錄進課文！

    內政部以小學課本風格的插畫，製作活潑俏皮的防災文宣。（圖取自臉書＿內政部）

    內政部以小學課本風格的插畫，製作活潑俏皮的防災文宣。（圖取自臉書＿內政部）

    2021/09/17 19:06

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣位處在地震高風險區域，建議民眾平時養成自主防災的準備工作。對此，內政部以小學課本風格的插畫，製作活潑俏皮的防災文宣，引起廣大網友好評，籲請內政部將此文宣「直接收錄進課文啊！學認字又學避難概念」。

    內政部今日透過臉書發文指出，平日的防災工作，除了「固定家具」，也應準備「緊急避難包」。避難包內容建議納入，乾糧、水、手電筒、行動電源、錢、急救藥品、保暖衣物、哨子、口罩等簡便需用品。緊急避難包要放在大門旁、或隨手可拿到的地方，當地震發生後，若要離開家裡避難時，即可立即取用。

    內政部也以小學課文插畫的畫風製圖說明，圖中的小學生介紹「我的避難包」，「避難包放門口，我的避難包裡有衣服也有醫藥箱。我有一支手電筒，我有三瓶水，本來還有一台Switch，被爸爸拿起來了」，情境相當活潑生動、貼近日常，全文也有注音輔助小朋友閱讀。

    另外，內政部也提醒，防疫期間，也要多準備口罩、乾洗手等防疫物品。更詳細的防災資訊請參考內政部消防署網站。

    活潑的文宣引起網友迴響，「直接收錄課文啊！ 學認字又學避難概念」、「小編應該轉任教育部（好課文不推嗎？）」、「還有注音，教小孩剛剛好」；網友也熱烈討論避難包還須放入哪些必備物品。

    有網友指出典故出自課文「我的書包裡」，「我記得原文，『我的書包裡有書也有筆，還有一個小皮球，都在我的書包裡』」、「糟糕，我居然記得原文（洩漏年紀）...」。

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