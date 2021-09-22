對中國疑慮漸增 《金融時報》：中歐、東歐轉向台灣招手

自從立陶宛3月宣布將在台北建立代表處後，台灣的信用卡持有者瘋狂刷卡購買立陶宛的巧克力等產品，價值高達25億台幣，讓立陶宛已經成為台灣的第7大網購市場。（路透、美聯社檔案照，本報合成）

2021/09/22 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕立陶宛近日與台灣關係急速上升，英國《金融時報》報導，除了台灣近來大量購買立陶宛的產品外，最近幾個月，波蘭、捷克、立陶宛等國都向台灣捐贈了疫苗，顯示關係提升，報導分析指出，隨著與中國關係降溫，中歐、東歐漸漸開始轉向台灣。

根據《金融時報》報導，自從立陶宛3月宣布將在台北建立代表處後，台灣的信用卡持有者瘋狂刷卡購買立陶宛的巧克力等產品，價值高達25億台幣，讓立陶宛已經成為台灣的第7大網購市場。

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然而，迷戀立陶宛的美食只是台灣與中歐、東歐新戀情的一個跡象，立陶宛、波蘭、捷克、斯洛伐克等國，近幾個月都宣布對台灣捐贈了疫苗，台灣國發會主委龔明鑫10月也將率約65人的考察團訪問斯洛伐克、捷克及立陶宛，顯示中東歐與台灣的友誼漸增。

兩邊關係升溫之際，各國政府也重新考慮與中國的關係，先前原本希望與中國合作獲得經濟利益的國家，現在也開始恐懼中國的強權專制。「波蘭國際事務研究所」（The Polish Institute of International Affairs）智庫的中國事務分析家詩麗娜（Justyna Szczudlik）就表示：「中國建立17+1合作曾令人高度期待，但我們逐漸了解這種夥伴關係無法開花結果」。她還稱，中國實際上只是為了「大外宣」。

去年一份歐洲人對中國觀感的報告（由捷克帕拉茨基大學與智庫Central European Institute of Asian Studies聯合公布）指出，中東歐國家當中，僅塞爾維亞、拉脫維亞人對中國多數持正面看法。其中，捷克對中國觀感最差，過半數的56%持負面態度，41%人認為對中國的看法在過去3年間惡化。

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