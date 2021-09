二度助台 立陶宛宣布再贈23萬5900劑AZ疫苗

2021/09/22 21:42

〔記者呂伊萱/台北報導〕立陶宛政府今天宣布,將再度捐贈23萬5900劑AZ疫苗給台灣,作為立陶宛援助抗疫的一部分。立陶宛總理希莫尼特說,COVID-19疫情仍然在破壞世界各地人民的生活,全球疫苗供應的公平和團結對於抗疫至關重要。

立陶宛政府6月22日宣布將捐贈台灣2萬劑AZ疫苗,並迅速於7月底運抵台灣,展現與我國攜手對抗武漢肺炎(COVID-19)疫情的決心。立陶宛外交部長藍斯柏吉斯當時指出,「熱愛自由的人們應該相互照顧」

請繼續往下閱讀...

立陶宛政府今天再次宣布,應台灣方面要求,立陶宛衛生部在2021年10月15日前,根據歐盟和AZ於2020年8月27日簽訂的採購協定,從現有和預訂的COVID-19疫苗中向台灣分配23萬5900劑Vaxzevria疫苗(即AZ疫苗)。此批人道主義援助物資的移交將由衛生部與外交部合作安排。

目前兼轄立陶宛業務的我駐拉脫維亞代表處今天對此表示,‎第一次捐贈,我們已經充滿真誠的感謝,現在第二次捐贈,我們對立陶宛感激不盡!23萬5900劑進一步表明立陶宛對台灣等民主國家的熱心支援,我們代表台灣人民,特別是那些等待接種疫苗的人,再次表示衷心的感謝。‎

「武漢肺炎專區」請點此,更多相關訊息,帶您第一手掌握。

‘Global vaccines equity and solidarity is crucial in the fight against the COVID-19 pandemic, which, unfortunately, continues to disrupt the lives of people and countries around the world’, said PM @IngridaSimonyte.

???? https://t.co/ghN68H0x0m#Lithuania #Taiwan #StrongerTogether pic.twitter.com/DKvGoHCq2Q