為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    二度助台 立陶宛宣布再贈23萬5900劑AZ疫苗

    立陶宛政府今天宣布，將再度捐贈23萬5900劑AZ疫苗給台灣，作為立陶宛援助抗疫的一部分。（取自立陶宛政府推特；本報合成）

    立陶宛政府今天宣布，將再度捐贈23萬5900劑AZ疫苗給台灣，作為立陶宛援助抗疫的一部分。（取自立陶宛政府推特；本報合成）

    2021/09/22 21:42

    〔記者呂伊萱／台北報導〕立陶宛政府今天宣布，將再度捐贈23萬5900劑AZ疫苗給台灣，作為立陶宛援助抗疫的一部分。立陶宛總理希莫尼特說，COVID-19疫情仍然在破壞世界各地人民的生活，全球疫苗供應的公平和團結對於抗疫至關重要。

    立陶宛政府6月22日宣布將捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，並迅速於7月底運抵台灣，展現與我國攜手對抗武漢肺炎（COVID-19）疫情的決心。立陶宛外交部長藍斯柏吉斯當時指出，「熱愛自由的人們應該相互照顧」

    立陶宛政府今天再次宣布，應台灣方面要求，立陶宛衛生部在2021年10月15日前，根據歐盟和AZ於2020年8月27日簽訂的採購協定，從現有和預訂的COVID-19疫苗中向台灣分配23萬5900劑Vaxzevria疫苗（即AZ疫苗）。此批人道主義援助物資的移交將由衛生部與外交部合作安排。

    目前兼轄立陶宛業務的我駐拉脫維亞代表處今天對此表示，‎第一次捐贈，我們已經充滿真誠的感謝，現在第二次捐贈，我們對立陶宛感激不盡！23萬5900劑進一步表明立陶宛對台灣等民主國家的熱心支援，我們代表台灣人民，特別是那些等待接種疫苗的人，再次表示衷心的感謝。‎

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    立陶宛政府今天宣布，將再度捐贈23萬5900劑AZ疫苗給台灣，作為立陶宛援助抗疫的一部分。（取自立陶宛政府推特）

    立陶宛政府今天宣布，將再度捐贈23萬5900劑AZ疫苗給台灣，作為立陶宛援助抗疫的一部分。（取自立陶宛政府推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    印度抗議生效 英國政府認可印度版AZ疫苗
    2021/09/22 20:18

    印度抗議生效 英國政府認可印度版AZ疫苗
    印度自費接種AZ疫苗 有望可縮短兩劑施打間隔
    2021/09/22 19:33

    印度自費接種AZ疫苗 有望可縮短兩劑施打間隔

    期交所大專院校模擬交易競賽PartII
    謝謝立陶宛！2萬劑捐贈AZ疫苗來了 10：34運抵桃機
    2021/07/31 10:41

    謝謝立陶宛！2萬劑捐贈AZ疫苗來了 10：34運抵桃機
    立陶宛贈台疫苗不是施捨！ 台大醫憶往事：是人性的光輝
    2021/06/22 20:25

    立陶宛贈台疫苗不是施捨！ 台大醫憶往事：是人性的光輝
    立陶宛贈疫苗 賴清德：民主台灣並不孤單
    2021/06/22 20:03

    立陶宛贈疫苗 賴清德：民主台灣並不孤單
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播