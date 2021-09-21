高虹安「綠畜」言論惹眾怒 鄭宏輝︰撕裂族群言論應辭職

高虹安「綠畜」言論惹眾怒、新竹市行政院政務顧問鄭宏輝要求應公開道歉、辭職。（記者洪美秀攝）

2021/09/21 12:31

〔記者洪美秀／新竹報導〕台灣民眾黨不分區立委高虹安與成衣業者朱學恒合作發表了一首改編曲「塔綠班」，內容帶有標籤式的歧視詞彙，高虹安更唱出含強烈侮辱性的用語「綠畜」，行政院新竹市政務顧問鄭宏輝強烈譴責高虹安帶頭說出這種撕裂族群的言論，除要求公開道歉、更要求應該辭職。

鄭宏輝表示，民主時代的言論自由，保障的是負責任的言論自由，而非無上限的胡鬧。在美國，歧視黑人的言論會受到制裁；在德國，支持納粹的言論也會受到懲罰；在台灣，公然侮辱更會受到民刑事的追訴。一般人的言論尚且會受到法律及社會的監督，更何況掌握更多權力、言行都有巨大影響力的立委？

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鄭宏說，高虹安當然有絕對的言論自由，任何人都不能拿膠帶把她的嘴巴封死，但言論過後，該負的是責任。能力越大，責任就越大。話不投機就罵人畜生，當然也要負責。說「塔綠班」喊「綠畜」，或許並不會犯法，更不會被抓去關，但當立委不尊重人民，只顧著流量和討好支持者，這樣的立委能代表人民嗎？

鄭宏輝也呼籲高虹安出面道歉、並保證不再說出這2個詞彙，也呼籲高虹安既是新科立委，就應扮演好自己的角色，不要為了流量與話題無所不用其極，同時也不要教壞囝仔大小，立委若口無遮攔、心中無人民，就應辭職。

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