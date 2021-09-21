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    名嘴喊「塔綠班」 謝志偉以武林妙喻：自知無能論劍而走偏鋒之人

    謝志偉針對名嘴「塔綠班」風波，表示面對這種「自知無能論劍而走偏鋒」之人，最好方法就是別理他們，「不要和笨蛋爭論」。（資料照）

    謝志偉針對名嘴「塔綠班」風波，表示面對這種「自知無能論劍而走偏鋒」之人，最好方法就是別理他們，「不要和笨蛋爭論」。（資料照）

    2021/09/21 09:45

    〔即時新聞／綜合報導〕名嘴朱學恒日前找來民眾黨立委高虹安、名嘴黃暐瀚等人，大唱他填詞的「塔綠班」之歌諷刺民進黨，高虹安此舉也引發爭議。先前曾被朱學恒送「紅白花籃」的駐德代表謝志偉，稍早在臉書發表看法，以江湖武林比武來比喻三人行徑，表示面對這種「自知無能論劍而走偏鋒」之人，最好的方法就是別理他們，「不要和笨蛋爭論」。

    謝志偉認為，在言論自由的台灣，自然有不同意見，當意見激盪對立交鋒時，就像華山論劍，「交手要講武德，鬥嘴要留口德」，而最重要的是「武器要對等」。謝志偉說：「一句話，論劍、論理，光明正大，全靠真本領，虛假偽詐耍賴最招怨。」

    謝志偉指出，今天使用「塔綠班」一詞的人就是自知技不如人，卻既不肯公平論劍，也無能公開論理，走偏鋒到「一把私製毒劍藏腰裏」，江湖規矩全沒放眼裏。謝志偉將「塔綠班」比喻為「淬毒之劍」，表示這些人到處揮舞那把自製的「淬毒之劍」，看到眾人紛紛走避，就對此沾沾自喜。

    謝志偉隨後也說：「習於武器對等、公平論武之人對此下三濫行徑啞口無言，卻又被他們誤以為是自製之劍有見血封喉之效，乃更加聚眾呼嘯，招搖過市兼撞騙，日見囂張，引人側目。」

    至於該如何對付此類行徑，謝志偉則說：「你同情其自知無能論劍而走偏鋒的處境，就不要理他們不要和笨蛋爭論，他們會把我們的水準拉低到同樣是笨蛋的水準，然後以他們在『這方面』的經驗打敗我們。」

    謝志偉最後也傳授一招：「你厭惡其不講武德、不恥他們自製『淬毒之劍』的行徑。那麼每次一收到對方傳來『是的，塔綠班！』的時候，你就神閒氣定，信手回以：『是你，自作劍？』。就此形成無限循環。」

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