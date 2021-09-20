高虹安高歌罵「綠畜」！跟風朱學恒 網友傻眼：立委水準？

民眾黨立委高虹安。（資料照）

2021/09/20 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕以販售成衣為業的名嘴朱學恒近日狂轟民進黨，日前找來民眾黨立委高虹安、名嘴黃暐瀚等人，大唱他填詞的「塔綠班」之歌，歌詞中還出現「綠畜」一詞，引發網友質疑。有網友說：「成衣商的水準唱這首我不意外，我意外的是國會立委唱這種，檢討人民的歌。」

朱學恒近日頻頻以「塔綠班」一詞攻擊民進黨支持者，日前將「綠油精」知名的廣告歌曲（改編自英國兒歌）填詞，改編為「塔綠班主題曲」，歌詞為「塔綠班，塔綠班，綠畜生氣有夠讚，大家都在嘲笑你們塔綠班，你看看你塔綠班」，並找來高虹安、黃暐瀚獻唱，製作1小時重複播放版本放在YouTube上。

請繼續往下閱讀...

對此，有網友指出，高虹安擁有立委身分，竟為了人氣，應和朱學恒罵民進黨支持者「綠畜」，「太神奇啦，新政治，意見不合就說綠畜」；該網友也指，「只是覺得很好笑，堂堂一個委員居然會跟著說鄉民在講的詞，而且還是唱出來，實在有夠好笑。然後一直說誰誰誰撕裂台灣人民，標籤化，結果自己唱這種歌，雙標真香」、「高委員很享受朱姓業者的同溫層流量，你各位記得要備份的就備份，以後應該幫忙虹安當競選歌」。

其他網友也紛紛留言表示「妳水準也太差了吧」、「還想選新竹市長啊？現在就可以棄賽了」、「其實一點都不會生氣只覺得很蠢！沒想到台灣的立委是這種程度」、「判斷力堪慮，還想選市長啊？」、「只覺得可悲，格調這麼低劣」、「水準爛死了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法