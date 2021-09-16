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    若政府真是「塔綠班」...呂秋遠長文嗆爆「這些人」被讚爆

    柯文哲15日接受媒體人陳文茜專訪，再批中央的疫苗政策缺乏規劃，還說若「逆時中」又會挨打，看到電視台、網路都在罵自己，譏嘲「塔綠班、聖蟑士很可怕」。（台北市政府提供）

    柯文哲15日接受媒體人陳文茜專訪，再批中央的疫苗政策缺乏規劃，還說若「逆時中」又會挨打，看到電視台、網路都在罵自己，譏嘲「塔綠班、聖蟑士很可怕」。（台北市政府提供）

    2021/09/16 21:25

    〔即時新聞／綜合報導〕神學士（Taliban，或譯塔利班）重掌阿富汗後引發國際熱議，台灣部分網友則以「塔綠班」、「綠共」暗酸執政的民進黨，連台北市長柯文哲15日受訪都譏嘲「『塔綠班』很可怕」。律師呂秋遠今天（16日）發長文表示，這些「不願意跟別人溝通」、「只教你遇到有人要跟你溝通就回應『好的，塔綠班』」的人，「這不是無賴，什麼是無賴」？

    「現在的政府如果真的可以是塔綠班，或是綠共，那就太好了，至少讓一般人耳根清靜，讓這些人六根清淨。」呂秋遠今在臉書表示，有人討厭民進黨所以說綠營人士是綠共，意思是共產黨跟民進黨一樣爛，但又覺得中共治理中國很棒，這些人的邏輯通透嗎？「人討厭民進黨，意思是民進黨就像塔利班一樣，卻又說民進黨治理台灣，就像之前的阿富汗，將被塔利班推翻，被美國拋棄，你的現實感存在嗎？」

    呂秋遠說，不論是中共或神學士政權，對反對者沒有在客氣的，更別說是污衊者，該殺就殺、該關就關，沒有媒體只有傳聲筒，真的像塔利班一樣，這些人早就就地正法，「但是他們卻像是小丑一樣，跳進來、跳出去，然後對著所有人做鬼臉說，你打我啊！你打我啊！仰賴著這個國家有法治，有言論自由，打著紅旗反紅旗，想方設法摧毀這個國家的法治與言論自由」。

    呂秋遠指出，「他們這些人」沒在講真的，也不在乎是不是真的，更沒有要跟你溝通是不是真的，他們不在意，就像是吸毒一樣只在乎當下的爽度，但是不在意對別人與自己造成的影響，他們只會教你，遇到有人要跟你溝通就回應，「好的，塔綠班」。

    「這不是無賴，什麼是無賴？」呂秋遠痛批，真正的塔利班，不會讓你有機會講「好的」兩個字，應即槍決可也（蔣介石的用語），誰在跟你客氣？「他們其實也知道，這個政府跟塔利班、共產黨不一樣，卻還是漠視事實、欠缺邏輯、不知感恩，只在乎自己的輿論聲量，究竟為了什麼？」

    呂秋遠點出，因為這是個全民都可以侮辱政府的時代，小咖罵政府，可立刻塑造自己是大衛對抗歌利亞，聲量立刻竄升；中咖罵政府，可立刻塑造自己可以跟政府對話，政府回應就沾沾自喜；大咖罵政府，就成為反對黨的中心，選總統當世界偉人都只在彈指間，「真的是這樣嗎？如果真是如此，韓國瑜早就征服宇宙了，選總統還會落選嗎？」

    呂秋遠最後總結，政治是專業的、是長久的，這個政府，很多地方還可以改進，「但是污衊的事不要做，中國的錢不要拿，真的」。文章一出大批網友留言大讚「完全同意，雙手贊成」、「有些人的邏輯就真的很奇怪！」、「嘴巴癢想怎麼說都行，不需要用腦子的！」、「真的是綠共的話，他們早就被懷念了，還可以那邊大小聲」、「很同意，太精闢的分析了」。

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