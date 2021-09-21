唱塔綠班之歌撕裂族群？ 高虹安：國防部快徵召我深入敵國

民眾黨立委高虹安。（資料照）

2021/09/21 10:34

〔記者謝君臨／台北報導〕被點名擬代表民眾黨參選新竹市長的立委高虹安，近日和成衣業者朱學恒一起高唱「塔綠班」之歌，並唱出「綠畜」一詞，引發爭議。對此，高虹安今日於臉書發文表示，歌曲歌詞皆非她所創作，是直播時的臨時安排；至於有人批評她撕裂族群，她說，如果隨意唱幾句歌詞就可以撕裂族群，拜託國防部趕快徵召她，讓她潛入敵國唱歌撕裂他們。

高虹安表示，謝謝這麼多人關心她的一舉一動，這件事情其實就是在兩週前晚上9點半直播時，應主持人、觀眾要求一起唱了一首歌。歌曲歌詞皆非她所創作，是直播時的臨時安排。沒想到後面被剪輯出來另外上傳後，引來這麼多網路討論。

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高說，她之所以整個晚上不說話，因為她想先看清楚，到底有多少貨真價實的塔綠班、聖蟑士會對號入座。一些人在檢討她唱歌時使出了洪荒之力，但檢討政府防疫，800多人死亡時，怎麼沒看你們這麼大聲。

高指出，民意代表就是跟民眾站在一起，難道你們沒有看到塔綠班這個詞是怎麼在網路上瞬間爆紅成為熱門關鍵字、引起大眾共鳴？民意的反撲，民心的向背，豈是她一人可以操縱？

高說，塔綠班和聖蟑士，不就是社會氛圍對於部分民進黨的激進支持者或資訊戰從業人員，在網路上恣意出征不合黨意的公民意見，意圖引發寒蟬效應的反諷？而昨天這種抓著一首打油「歌」，無限上綱的行為，不正是坐實了民眾痛恨的塔綠班？

高提到，更沒有邏輯的，還有綠營人士批評我撕裂族群，如果隨意唱幾句歌詞就可以撕裂族群，拜託國防部趕快徵召她，讓她潛入敵國唱歌撕裂他們。真正撕裂族群製造對立的，就是這不健康的一言堂環境，就是民眾痛恨的塔綠班。

高說，她的朋友中，本來就有許多不同政治和政黨傾向的，過去一年半在立院也與不少就事論事、理性從政（雖然有時好像也有點身不由己）的民進黨員和非民眾黨支持者交流互動，他們都是聰明溫暖的活人，即便無法贊成，但也願意尊重我們在野小黨的意見，她永遠也不會用塔綠班來稱呼他們。

高表示，至於從昨天開始，撲天蓋地霸凌她的人，你們的言行舉止，恰恰會將塔綠班的稱號，深深成為刻在民眾心底的，你的名字。

文末，高補充說明，塔綠班當然不是塔利班，就如同塔利班早已不只是字面上的神學士；塔利班的行為相信絕大多數穆斯林也不能認同；和平與善不該透過殺伐達成；民主進步不會經由出征獲致。

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