高虹安與朱學恒唱「塔綠斑」罵「綠畜」 鄭宏輝：道歉！

行政院政務顧問鄭宏輝（見圖）表示，不應該「話不投機就罵人畜生」，要求高虹安出面道歉。（資料照）

2021/09/20 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴朱學恒日前邀請名嘴黃暐瀚及民眾黨籍立委高虹安一同大唱「塔綠斑」之歌，歌詞中出現「塔綠班」與「綠畜」的字眼。對此，民進黨籍行政院政務顧問鄭宏輝表示，不應該「話不投機就罵人畜生」，要求高虹安出面道歉。

民進黨籍行政院政務顧問鄭宏輝今（20）日在臉書上貼文表示，昨天立委高虹安與名嘴朱學恒等人發表一首改編曲「塔綠班」，內容不僅帶有歧視的字眼「塔綠班」，還包括強烈侮辱性的的用語「綠畜」。

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鄭宏輝說明，「民主時代的言論自由，保障的是負責任的言論自由，而非無上限的胡鬧。」他說，高虹安當然也有言論自由，任何人都不能要求或阻止她不要說話，但她也必須為說過的話負責，「話不投機就罵人畜生，當然也要負責！」

鄭宏輝進一步表示，高虹安說「塔綠班」、「綠畜」，或許並不會犯法，更不會被抓去關，但身為立法委員不尊重人民，只顧著討好自己的支持者，「這個立法委員還能代表人民嗎？」

鄭宏輝也在文末表示，「請高虹安委員出來道歉！並保證不再說出這兩個詞彙！」立法委員代表的是人民，「若想口無遮攔的話，歡迎辭職專心當名嘴！」

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