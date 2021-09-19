中國稱蟲害禁台灣釋迦蓮霧進口 國民黨團要求拿出具體證據

中國海關今以「檢出檢疫性有害生物」為由暫停台灣釋迦和蓮霧輸入。立法院國民黨團要求陸方拿出具體實據，呼籲不應將農產品問題泛政治化。圖為鳳梨釋迦。（記者黃明堂攝）

2021/09/19 18:23

〔記者林良昇／台北報導〕中國海關今以「檢出檢疫性有害生物」為由將自明天起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國。立法院國民黨團今要求陸方拿出具體實據，呼籲中國大陸當局，不應將農產品問題泛政治化，請停止非防疫專業性的作法，讓政治歸政治，農業歸農業。

對於釋迦、蓮霧再次因為「蟲害」被中國禁止進口，立院國民黨團今要求陸方拿出具體實據，而農委會必須向國人說明為何我方出口農產品前檢疫不斷出包狀況為何遲遲未獲改善？希望農委會必須拿出具體措施解決，而非將農業問題引導為政治問題，無助兩岸民間正常商貿交易往來，更不能讓我農產出口承受不必要之外銷的損失外，更可能引發其他國家質疑我政府對農產品出口檢疫能力。

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國民黨團指出，早在今年7月，農委會台東區農業改良場因應台東鳳梨釋迦進入幼果期，已監測到粉介殼蟲發生，並提出預警呼籲農民注意防治，避免影響外銷市場。今天，釋迦、蓮霧銷往大陸又因大洋臀紋粉蚧蟲害而受阻，顯見農委會上下失能毫無警覺。

國民黨團表示，新冠疫情影響台灣經濟甚鉅，國人水果消費量不如往年，若農委會無法做好出口檢疫把關，水果無法順利出口外銷，農民生計誰來保障？政府無能受苦的是百姓，國民黨團呼籲政府拿出方法解決問題。

若是兩岸政治問題導致我國農產品無法外銷，國民黨團呼籲中國大陸當局，不應將農產品問題泛政治化，請停止非防疫專業性的作法，讓政治歸政治，農業歸農業。

國民黨團批評，蔡政府自2016年執政以來，不斷挑釁兩岸敏感神經，鼓動兩岸民眾對立，以掩蓋其內政失當，致使我方農民蒙受損失，而對岸消費者亦無法享受品嚐台灣優質農產品，此皆非兩岸平民百姓所樂見。

兩岸問題牽一髮而動全身，國民黨團呼籲，中國大陸當局不要藉故拿無辜農民開刀，雙方應儘速恢復良性對話及重啟「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」針對重大檢疫檢驗協處機制，為農民解決問題，才是兩岸人民之福，國家之幸。

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