釋迦、蓮霧外銷就中國有問題 陳吉仲：當然無法接受

外界認為中國行動有政治意涵，陳吉仲回應，中方選擇大家團圓的日子宣布，以農委會的角度，當然無法接受。 （記者邱芷柔攝）

2021/09/19 17:25

〔記者林惠琴／台北報導〕中國宣布台灣番荔枝（釋迦）與蓮霧檢驗有害生物，明起暫停進口，我國農委會主委陳吉仲今日親上火線召開記者會說明，強調我國釋迦、蓮霧出口不只到中國，但持續出現相同問題而停止貿易只有中國；外界認為中國行動有政治意涵，他回應，中方選擇大家團圓的日子宣布，以農委會的角度，當然無法接受。

針對中國暫停我國釋迦與蓮霧進口，陳吉仲指出，今年3月中國暫停輸入我國鳳梨，同樣的釋迦、蓮霧也遇到一樣的問題，除了中國，台灣也賣到其他地方，但唯一有介殼蟲處理問題只有來自中國，認為中國要提出完整的科學根據，我方才知道問題在哪裡，我們當然也會很樂意檢討。

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陳吉仲指出，介殼蟲造成的不合格率，其他國家不是當作不合格中止貿易，而是在進入當地後，直接以燻蒸方式處理，因為外表看得到，然後就結束了、繼續貿易了，只有中國沒有採取這個方式。

陳吉仲也提到，以蓮霧來說，今年6月底前共計6件不合格，7、8月都合格，如果中國要做此決定，為何不是在6月底有不合格的時候告訴我們？而是幾個月都沒有不合格後，在今日通知我們？認為這就跟鳳梨的事件一樣，鳳梨也是在去年10月以前有所謂的不合格，但到今年2月銷售幾百件到中國都沒有不合格，卻還是在3月暫停進口。

陳吉仲強調，很樂意從科學根據、國際規範來討論這個議題，也很樂意純粹從貿易角度解決議題，畢竟持續貿易對於雙方都有利益。

外界認為中國選在這個時間點恐有政策因素，陳吉仲指出，如同處理鳳梨的議題一樣，第一個要處理的就是從WTO的規範來要求對岸，具體提出相關根據以及其他國家採取的方式，希望雙方可以雙贏。鳳梨出口問題至今沒有得到回應，現在再加上釋迦、蓮霧，若是9月底沒有回應的話，就是到WTO提出爭端解決控訴。

至於到底有無政治意涵？陳吉仲指出，中秋節連續4天假期，6月底前有不合格的情況，怎麼沒有那時講，而是選擇這樣的假日、大家團圓的日子，且今早通知，隔天就暫停輸入，坦言以農委會的角度，當然無法接受。

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