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    首頁　>　政治

    中國突禁台灣釋迦、蓮霧 黨政人士：挑中秋下手粗暴卑劣

    台灣出口銷往中國的水果，前三名分別為鳳梨、釋迦及蓮霧。（民進黨立委莊瑞雄提供）

    台灣出口銷往中國的水果，前三名分別為鳳梨、釋迦及蓮霧。（民進黨立委莊瑞雄提供）

    2021/09/19 18:10

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國今日突然無預警宣布，台灣的釋迦、蓮霧水果從20日起暫時禁止進口中國，嚴重影響釋迦、蓮霧出口。黨政人士今日受訪表示，中國刻意選在中秋佳節下手，相當粗暴卑劣，政治性報復台灣用意明顯，不僅傷害兩岸關係，更傷害無辜弱勢的台灣農民。

    黨政人士指出，中國上次禁止鳳梨進口，還有事先提早幾天預告，這次變本加厲「今天通知、明天禁止」，利用中秋連假公務機關放假之際宣布，目的就是讓台灣整個手忙腳亂，民眾無法安心過節，用這種粗暴不文明的手段，找最弱勢的農民開刀，在在證明所謂「促融惠台」舉措均是謊言。

    「對台打壓不分藍綠縣市！」他談及，栽種鳳梨、蓮霧以南部縣市為主，過去有專家學者分析是針對民進黨而來，但這次種植釋迦的主要縣市是台東，長期是中國國民黨執政，中國也不給國民黨面子，不分藍綠一律打壓，不准農產品銷往中國，難道國民黨要繼續低聲下氣嗎？

    黨政人士指出，美國近期相當挺台，國際社會制裁中國聲浪不斷，中國明知這招對其沒有好處，仍故技重施禁止蓮霧、釋迦進口，擺明是在國際受挫後回過頭找台灣出氣，政治性報復打壓台灣，受害的還是台灣農民。農委會已準備向WTO尋求爭端解決，並讓國際知道不講道理的惡霸國家，若加入CPTPP將對國際貿易帶來嚴重衝擊，中國凡事以經濟手段做政治制裁，誰還敢跟這種國家做生意。

    民進黨立委莊瑞雄表示，台灣的蓮霧及釋迦品質聞名世界，中國使用這種卑劣手段做政治打壓，全民應該予以唾棄外，政府也會有積極作為協助農民開拓海外市場，來穩住蓮霧、釋迦的價格，不要讓無辜農民心血泡湯。

    莊瑞雄指出，首當其衝是正在收成的六龜蓮霧，屏東蓮霧12月也將要收成，蓮霧出口都會受到影響，農委會要協助擴展及分散海外市，面對中國再度政治打壓，台灣民眾可以用實際行動力挺屏東蓮霧和台灣的農產品。

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