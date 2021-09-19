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    張亞中若當選黨主席......羅智強：2022、2024國民黨將繼續慘敗

    國民黨革命實踐院長、台北市議員羅智強今表示，若讓張亞中當選，則國民黨於2022年地方選舉、2024年總統大選將繼續慘敗。（翻攝羅智強臉書）

    國民黨革命實踐院長、台北市議員羅智強今表示，若讓張亞中當選，則國民黨於2022年地方選舉、2024年總統大選將繼續慘敗。（翻攝羅智強臉書）

    2021/09/19 17:30

    〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨主席之爭，紛擾不斷、內鬥互砍令許多藍營支持者憂心；國民黨革命實踐院長、台北市議員羅智強今表示，對於黨主席選舉紛擾感到搖頭嘆息，尤其近期看到張亞中的民調飆升，又一次見到對國民黨毀滅性悲劇正在成型，直言若讓張亞中當選，則國民黨於2022年地方選舉、2024年總統大選將繼續慘敗。

    羅智強臉書今於臉書PO文表示，許多同志的心情都是雖敬張亞中、但更愛國民黨，但日前曾聽民進黨內要角以戲謔口氣說「你們真的對我們民進黨這麼好？」「我們非常歡迎張主席」，已可預見明年選舉民進黨將以「投給某某某就是投給張亞中」為口號，一句話擊潰國民黨。

    羅智強稱，2016年反對「換柱」、並直言將是國民黨政治自殺決定；2020年也提醒，若讓韓國瑜參選總統將導致「總統敗、立委敗、被罷免」的三敗結果，而當年的不分區立委名單公布後，自己也直鑒將會壓垮區域立委選情，不幸一一言中。

    羅智強再預言，若張亞中當選黨主席，則國民黨於2022、2024年選舉將繼續慘敗；羅強調，儘管張亞中是很好的「理論家」、適合當國民黨的策士、辯士，但打選戰、領導黨是「完全不同的事」，若無足夠黨內威信、合作關係、互信基礎、戰功貢獻等，難以領導縣市首長及上千位議員候選人打仗。

    羅智強說，原對此次黨主席選舉抱持中立態度，因不論江啟臣或朱立倫當選，國民黨將會進入寶貴的穩定期，有機會於2024年率國民黨重返執政，但近日看到張亞中民調第一，可能當選黨主席，又見到毀滅性悲劇正快速成型，因此無法再沉默，最後一次對黨主席選舉公開發言，後續靜待結果，但「毛骨悚然的心情，沒有人比永遠在第一線的我更深刻。」

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