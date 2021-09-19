批民進黨阻擋疫苗 卓伯源︰若當選以國民黨為疫苗團購平台

國民黨主席候選人卓伯源到豐原慈濟宮參拜，不忘痛批民進黨，呼籲黨內團結。（記者歐素美攝）

2021/09/19 15:31

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨主席候選人卓伯源下午到台中市豐原慈濟宮參拜，並與10餘位黨代表座談，傾聽基層聲音，他在接受媒體採訪時痛批民進黨阻擋疫苗，若其黨選國民黨主席，將以國民黨為疫苗團購平台，讓人民自購疫苗，他並否認是到豐原是「拔江啟臣的樁」，歡迎其他3名候選人到彰化傾聽基層聲音，強調國民黨唯一的對手是民進黨，一定要團結，不要黨內互打。

卓伯源今天下午到豐原慈濟宮，他痛批民進黨阻擋疫苗，造成人命損傷、商家關門、人民失業，呼籲民進黨不要再擋疫苗了，應該開放各個縣市政府、慈善團體、人民組織可以自由的從國外進口合格且經過國際認證的疫苗，這才是真正人民的期待。

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他表示，若其當選中國國民黨主席，一定以國民黨作為疫苗團購平台，讓台灣人民發起自救活動，自己團購買疫苗。

媒體詢問其到豐原慈濟宮，是否是來拔主席江啟臣的樁？跟黨代表座談內容是什麼？卓伯源說，國民黨主席最重要的目的，就是蔣經國先生說的「國民黨要永遠與民眾在一起」，因此到豐原是傾聽豐原地方民眾的心聲，也歡迎所有候選人都能夠到彰化，聽彰化人民的心聲，以了解當前國民黨的問題，了解如何團結基層的力量打敗民進黨，讓國民黨重返榮耀，讓每位國民黨員以國民黨為榮。

針對今天政見發表會中朱立倫與張亞中火花四射，是否影響國民黨後續的團結？卓伯源說，選舉的競爭不可免，但是君子之爭，要維持運動家的精神，因此其秉持原則，不攻擊黨內同志，而是提理念、觀念及制度，以專責無私的角度獲得基層民眾的認同，同時因未介入紛爭，是所有候選人最大公約數，他當選可以團結所有競選夥伴為國民黨來打拚，並強調國民黨過去失敗就是因為不團結，因為有私心，要選一位專職無私的黨主席，專職才能盡心盡力展現領導力，無私才能團結全黨打敗民進黨。

針對中國禁止釋迦及蓮霧進口到中國，卓伯源說，台海兩岸應珍惜得來不易的和平，九二共識從1992至今近30年，是中華民族台兩岸難和平盛世時期，中國因九二共識獲得改革開放成果，台灣也因九二共識獲得和平紅利，簽訂ECFA，大家要珍惜這樣難得的成果，批評民進黨為了選票及政治上的利益，不惜破壞和平的現狀，令人痛心，民進黨為了轉移防疫失敗及民生凋敝的民怨，一定會再度挑起抗中、反中的情結，讓兩岸敵意螺旋不斷上升，呼籲大家不要中了民進黨的奸計，民進黨就是靠這樣來騙選票，贏得選舉，應該要回歸和平相處、善意的對待。

卓伯源並批評民進黨一黨獨大，絕對的權力帶來絕對的腐化，操弄媒體，讓媒體成為一言堂，讓獨立機關成為東廠，利用促轉會、黨產會任意沒收人民的財產，要制衡民進黨需要一個堅強的國民黨，要有一個新主席的帶領，再次強調國民黨在過去不斷的弱化，基層弱化、組織弱化，對抗民進黨的能力也弱化，只要他當選一定會強化國民黨的基層、組織，團結全黨的力量，展現監督制衡、完成使命。

國民黨主席候選人卓伯源到豐原慈濟宮參拜，並與黨代表等座談，傾聽基層聲音。（記者歐素美攝）

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