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    藍營縣長接連表態相挺 朱立倫：大家都盼有經驗的人帶領國民黨

    藍營縣長接連表態，朱立倫表示大家都希望有經驗的人來帶領國民黨。（記者蘇孟娟攝）

    藍營縣長接連表態，朱立倫表示大家都希望有經驗的人來帶領國民黨。（記者蘇孟娟攝）

    2021/09/19 13:53

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨主席選舉競爭白熱化，藍營縣市長包括雲林及南投縣長接續表態支持候選人朱立倫，朱立倫指出，大家都希望國民黨走主流、中道、穩建的路線，「希望讓有經驗的朱立倫來帶領國民黨」；他說，若當選黨主席，一定會「找大家回來團圓」。

    對於接連有藍營縣市長表態支持，朱立倫說，從昨天晚上自雲林縣長張麗善開始，現在很多縣市長希望國民黨走主流、中道、穩建的路線，「希望讓有經驗的朱立倫來帶領國民黨」，尤其明年要打2022年選戰，只有打贏，才有機會贏回2024總統大選。

    朱立倫強調，國民黨要堅持理念，他堅持正藍思想，絕不能讓國民黨變「小綠」或「紅統」，要能把握台灣主流民意。

    他再說，張亞中的理念幾十年一致，但和平備忘錄真正的內容，能不能讓大家可以接受，包括要這麼快進入所謂「一國兩制是到和平統一最好的方法」，這是大家可以接受嗎？

    對於黨主席選舉白熱化激烈化，甚至現任主席江啟臣說出對手「不老實的人」之說，朱立倫強調，黨內同志都是好朋友，週六過後一定會團結大家，「朱立倫當選後一定會找大家聚一聚、好好聊一聊」，中秋節沒辦法過，慢一個禮拜過也不錯，「一定會找大家回來團圓」。

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