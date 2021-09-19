反制藍營縣市長棄保論 江啟臣秀與盧秀燕合體照

國民黨主席候選人江啟臣發出合體台中市長盧秀燕的照片，反制黨魁選舉棄保的意味濃厚。（取自江啟臣臉書）

2021/09/19 12:06

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉，候選人張亞中意外衝擊選情，藍營內部醞釀「棄江保朱」，已有兩位縣市長表態挺朱，而現任主席江啟臣不甘示弱，今在臉書上合體台中市長盧秀燕，更質疑黨內選舉已經變質，強調比起相互攻訐、謀略操作棄保，更該提出願景，告訴大家更多具體的改革措施與未來承諾。

面對雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱先後表態挺朱立倫，黨內醞釀「棄江保朱」，江啟臣不甘示弱，今早在臉書發出與盧秀燕合體的照片，更指出在中秋節前，他與盧拍攝一支推薦短片，當時盧送他一套台中捷運的紀念套卡，其中寓意是「一路暢通、快速到達」。「謝謝盧市長的祝福！」

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江啟臣還提到，有個不可迴避的問題要面對，「我們的黨內選舉是否已經變質！」比起相互攻訐、謀略操作棄保，做為黨主席候選人的責任，是提出的願景，告訴大家更多具體的改革措施與未來承諾。

江啟臣指出，昨天政見會後，他收到很多基層黨員的擔憂，這場主席選舉，本來應該是君子之爭，不論誰贏，國民黨都是最後的贏家，但是昨天政見會後，基層黨員對於朱立倫、張亞中的互鬥，都很擔憂。

江啟臣提到，他今天回到台中市黨部，讓他想到2019年，他跟盧秀燕在黨內初選競爭。他在內部參考民調只以0.6％落後。可繼續堅持完成正式初選，但是選擇了接受，全力支持盧秀燕，甚至協助整合，擔任盧市長競選總部的主委，由顏寬恒擔任總幹事。

江啟臣表示，他要跟朱立倫、張亞中說，這才是基層黨員要的團結，才是民眾想要看到的國民黨願景，青壯世代已經做了最好示範，團結跟願景不是用說的，需要用行動去實踐，這就是他過去17個月每天所努力的工作日常。該說明的講清楚，該承諾的做出承諾，國民黨才能團結一致、大步前行。

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