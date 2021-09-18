美軍神盾驅逐艦北往南通過台海 國防部：全程掌握

美國海軍貝瑞號的中尉和水手於通過台灣海峽時，掃視海面上的可能接觸。（取自第七艦隊官網）

2021/09/18 07:28

〔記者吳書緯／台北報導〕美國海軍第七艦隊今（18）天凌晨公布，伯克級神盾驅逐艦「貝瑞號（USS Barry DDG-52）」昨依據國際法經公海例行通過台灣海峽，表明了美國對自由開放的印太地區承諾；國防部今早證實，美國驅逐艦1艘，航經台灣海峽由北向南行駛。

國防部指出，美艦通過台灣海峽南駛期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

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第七艦隊在新聞稿表示，貝瑞號通過台海，表明了美國對自由開放的印太地區承諾，美國軍隊在國際法允許的任何地方飛行、航行與行動。這也是美國總統拜登今年1月上任後，美國軍艦第9度公開通過台灣海峽。

拜登自今年1月上任後，依據美國海軍公開資訊，美艦已經9度通過台灣海峽，前面7次皆由伯克級神盾驅逐艦執行任務，分別是「柯蒂斯魏柏號」曾於2月24日、5月18日及6月22日3度通過台海，另外4次分別由「麥肯號」於2月4日、4月7日，以及「芬恩號」於3月10日執勤，「班福特號」則在7月28日通過台海。

至於美艦在今年第8度通過台海，則是在8月27日，伯克級飛彈驅逐艦「紀德號（USS Kidd DDG-100）」與美國海岸防衛隊傳奇級國安巡防艦「穆洛號（USCGC Munro WMSL-755）」雙艦通過台海，紀德號是由南向北航經台灣海峽，而穆洛號是由北向南航經台海。

此外，美國印太司令部在本月11日曾上傳一部影片，片中包含指稱「班福特號」在該週通過台灣海峽的集錦畫面，但美軍並未以其他方式證實「班福特號」在當時通過台海的相關資訊，而我國防部也未加以證實該段期間曾有美國軍艦通過台海的動態

美國海軍驅逐艦貝瑞號17日通過台灣海峽。（取自第七艦隊官網）

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