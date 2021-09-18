為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    漢光演習最終日 美軍神盾艦通過台海

    美國海軍驅逐艦貝瑞號17日通過台灣海峽。（取自第七艦隊官網）

    美國海軍驅逐艦貝瑞號17日通過台灣海峽。（取自第七艦隊官網）

    2021/09/18 02:47

    〔記者吳書緯／台北報導〕國軍年度重要軍演「漢光37號」實兵操演昨（17）天進行最後一天演練，美國海軍伯克級神盾驅逐艦「貝瑞號（USS Barry DDG-52）」也在昨天通過台灣海峽；美國海軍第七艦隊今（18）天凌晨主動公布，貝瑞號昨依據國際法例行通過台灣海峽，表明了美國對自由開放的印太地區承諾；這也是美國總統拜登上任後，美國軍艦第9度公開通過台灣海峽。

    第七艦隊透過新聞稿表示，貝瑞號通過台海，表明了美國對自由開放的印太地區承諾，美國軍隊在國際法允許的任何地方飛行、航行與行動。

    漢光演習昨日進行最後一天演練，國軍官媒「軍聞社」昨報導，海軍146艦隊「田單艦」在演習期間於台灣周邊海域執行戰備任務訓練的新聞；海軍146艦隊的母港是在澎湖馬公，而「貝瑞號」即是在國軍漢光演習期間通過台海。

    拜登自今年1月上任後，根據美國海軍公開資訊，美艦已經9度通過台灣海峽，前面7次皆由伯克級神盾驅逐艦執行任務，分別是「柯蒂斯魏柏號」曾於2月24日、5月18日及6月22日3度通過台海，另外4次分別由「麥肯號」於2月4日、4月7日，以及「芬恩號」於3月10日執勤，「班福特號」則在7月28日通過台海。

    至於美艦在今年第8度通過台海，則是發生在8月27日，伯克級飛彈驅逐艦「紀德號（USS Kidd DDG-100）」與美國海岸防衛隊傳奇級國安巡防艦「穆洛號（USCGC Munro WMSL-755）」雙艦通過台海，紀德號是由南向北航經台灣海峽，而穆洛號是由北向南航經台海。

    此外，美國印太司令部在本月11日曾上傳一部影片，片中包含指稱「班福特號」在該週通過台灣海峽的集錦畫面，但美軍並未以其他方式證實「班福特號」在當時通過台海的相關資訊，而我國防部也未加以證實該段期間曾有美國軍艦通過台海的動態。

    美國海軍貝瑞號驅逐艦的中尉和水手於通過台灣海峽時，掃視海面上的可能接觸。（取自第七艦隊官網）

    美國海軍貝瑞號驅逐艦的中尉和水手於通過台灣海峽時，掃視海面上的可能接觸。（取自第七艦隊官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》軍售連發！美將售日54億神盾艦裝備、44枚公羊飛彈
    2021/08/06 10:27

    軍情動態》軍售連發！美將售日54億神盾艦裝備、44枚公羊飛彈
    軍情動態》美軍驅逐艦抵黑海 將與30多國參與「海風2021」軍演
    2021/06/27 10:48

    軍情動態》美軍驅逐艦抵黑海 將與30多國參與「海風2021」軍演

    大美術館成形 嚴格都審街道優美
    美神盾艦穿越台海 中國氣炸：台灣「以武拒統」
    2021/06/24 18:41

    美神盾艦穿越台海 中國氣炸：台灣「以武拒統」
    美軍凌晨揭露 伯克級神盾驅逐艦昨通過台海
    2021/06/23 09:03

    美軍凌晨揭露 伯克級神盾驅逐艦昨通過台海
    狠打臉中國！ 美軍：軍艦未在南海被共軍「驅逐」
    2021/05/21 10:32

    狠打臉中國！ 美軍：軍艦未在南海被共軍「驅逐」
    拜登上任後首次！ 美驅逐艦今通過台灣海峽 國防部全程掌握
    2021/02/04 14:27

    拜登上任後首次！ 美驅逐艦今通過台灣海峽 國防部全程掌握
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播