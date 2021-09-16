被內政部發新聞稿超怒 柯文哲：政府機關帶頭做假新聞

台北市長柯文哲在議會受訪。（記者楊心慧攝）

2021/09/16 15:19

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲近日為公宅議題槓上中央，前天（14日）說現階段應暫緩新建，「再蓋下去恐怕會債留子孫」，被中央反嗆「將接手」，讓柯大為光火，昨在防疫記者會上怒嗆內政部政務次長花敬群，但內政部昨下午4時44分又發新聞稿，指遺憾北市府作出暫緩興建社會住宅的決定，柯文哲今在議會受訪表示，政府機關公署帶頭做假新聞，應該要譴責。

媒體詢問若內政部不更正新聞稿要怎麼辦，柯文哲直呼：「法律相見。」柯表示，以後他們不要刻意扭曲就好，他只是說公宅蓋到現在有很多需要檢討，像上次說明倫公宅陽台太大，租金要怎麼算、若要再降低租金、廚房廁所浴室要不要共用，比較類似宿舍型的，反正可以住就好，很多要討論。

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柯文哲指出，公宅需要很多營運設計準則，他要求比照捷運編列30冊捷運叢書，編公宅叢書，把這些SOP全部再更新一遍，這本來就是個檢討，被刻意扭曲也沒辦法，很典型的認知作戰，先有個人出來講，「昨天花敬群就被我打臉了，等你蓋完第一戶再來跟我講話，ok？」

另外，台北市長柯文哲昨接受媒體專訪指，基隆輕軌從預算80億元，後來變成580億元的基隆捷運；但基隆市長林右昌昨說，從沒聽過580億元這個數字，柯應該搞錯，或是口誤；柯今受訪被媒體問到此事，反嗆「那叫他說明到底是說少錢。」

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