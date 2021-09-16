再追柯文哲社宅規劃 林穎孟怒嗆「數字魔術師」：5萬戶目標還在？

林穎孟監督北市社會住宅政策，點名柯文哲，質問「數字魔術師是你？五萬戶目標與執行到底還在不在」？（擷取自林穎孟臉書粉絲專頁）

2021/09/16 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員林穎孟持續監督台北市長柯文哲社會住宅政策，戳穿柯文哲任內8年來，累計規劃社宅中，竟有高比例是前都發局長林洲民的規劃，而林洲民「被離職」後，北市府只規劃了2194戶社宅，甚至少於前台北市長郝龍斌規劃的3561戶，讓林穎孟不解，點名柯文哲質問「數字魔術師是你？5萬戶目標與執行到底還在不在？」

林穎孟出具圖表，表示數據來源為都發局，自2016年開始才是柯文哲編列預算的部分；從數據可見，「柯市長八年任內，累積規劃的12200戶社宅中，有10006戶是林洲民前局長規劃的，光林洲民前局長一個人就規劃總量的82%」，即柯文哲引以為傲全台最多「興建中的北市社宅數」的施政表現其實多是林洲民的規劃。

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她表示，很明顯林洲民「被離職」後，「北市府只規劃了2194戶社宅，只有林洲民前局長量能的20%，甚至比郝龍斌前市長規劃的3561戶還要少」，北市府表現讓她憂心，北市府如此表現，「要怎麼讓人相信，5萬戶目標會順利進行？」

林穎孟更補充，2019年時計算社宅施工速率，北市社宅蓋完5萬戶約要22年，但2021年依新數據重新計算，因柯文哲第2任規劃數落差太大，如今最樂觀也要延長至27年，「結果柯市長只會在防疫記者會上當數字魔術師，不敢講自己立下的5萬戶目標還存不存在，要不要下修」，同時也不敢講絕大多數興建中的10000戶設宅是柯文哲第1任期內林洲民的規劃，而第2任規劃則比郝龍斌還不如。

林穎孟指出，自己2019年擔任議員，過去的柯文哲在質詢台上總是認真聽她對社宅提出的建議，也說不會放棄蓋5萬戶社宅，會想看看如何加快速度，但如今的柯文哲已經變成她提出問題時，「只會說怎麼可能數字一定有錯，或叫他的政黨團隊瘋狂罵我其心可議」，接受媒體提問，還自溺於第1任內蓋很多表現，「嘲諷全台灣縣市都比不上台北市、沒人可以批評他」。

她表示，柯文哲當初好好的政策最終只剩玩數字話術，令人失望，而8年5萬戶是柯文哲自己的政見，她希望就算8年無法完成，也不要將戶數下修，但「從『北市歷年預算編列社宅戶數』即可明顯發現，沒有林洲民前局長，恐怕根本無法維持今日柯市長強調『一萬戶興建中』的執行量能」。

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