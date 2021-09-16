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    批議員追打社宅「輸誠」 民眾黨控民進黨「一條龍」搞認知作戰

    民眾黨批評中央搞認知作戰，掩蓋不了執政無能。（民眾黨提供）

    民眾黨批評中央搞認知作戰，掩蓋不了執政無能。（民眾黨提供）

    2021/09/16 11:42

    〔記者陳昀／台北報導〕台北市長柯文哲日前出席居住正義論壇時說「怕社宅一路蓋下去會債留子孫」，被解讀是要「停蓋社宅」，事後柯透過臉書否認，民眾黨今批執政黨，至今一戶社宅都未完工，卻有臉指責認真實踐居住正義的台北市，臉皮之厚令人瞠目結舌，還指控媒體斷章取義、批評的議員急著輸誠、內政部帶頭抹黑，一條龍式搞認知作戰，但不能掩蓋中央執政無能的事實。

    民眾黨今在臉書發文指出，柯文哲上任來已完工3513戶社宅，還有近1萬戶正在興建中，總數達18928戶，也因為有實際的興建經驗，才會認知到財政問題會是接下來要面對的重大難題，實現居住正義的同時，不能債留子孫。

    民眾黨批評，民進黨政府不思進取，社會住宅興建牛步，至今連一戶都未完工，難怪對於財政問題毫無感覺，卻有臉指責最認真實踐居住正義的台北市，臉皮之厚令人瞠目結舌，這樣的態度實在是太不健康。

    民眾黨指控，柯文哲從頭到尾都沒有說要停蓋社宅，卻被媒體斷章取義的下標、側翼網軍以及急著輸誠的議員輪番猛攻，甚至連主管機關內政部都發出標題為「臺北市突停社宅」的新聞稿，帶頭繼續抹黑北市府不蓋社宅，一條龍式搞認知作戰，試圖營造台北市府不實踐居住正義的假象，但扭曲原意不能掩蓋中央執政無能的事實。

    民眾黨表示，總統蔡英文競選時承諾8年要蓋20萬戶社會住宅，但上任5年來，真的由中央獨立興建完工的戶數是「0」，蔡總統的社宅政見最大執行者不是內政部而是台北市政府，中央規劃直接興建的8萬2824戶社宅，僅317戶是中央發包決標，剩下的2907戶已完工社宅還是地方蓋好移交給中央管理，剩餘的72729戶通通還在規劃中，中央光在紙上畫大餅，實際上有沒有能力蓋好社宅都是問題。

    民眾黨說，台北市能克服諸多困難與衝突，逐步實踐居住正義，背後不僅有許多公務人員的付出，也有賴整體市民的支持，執政黨卻為了政治鬥爭而抹滅眾人努力的心血，民進黨果然施政無能，鬥爭第一。

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