自嘲國民黨揆5號候選人 洪秀柱點名組發會「到底在害誰」

國民黨前主席洪秀柱自嘲是第5號候選人，並直接點名組發會，質疑到底是在害誰，還是要幫誰？（資料照）

2021/09/16 09:37

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨中央選舉監察委員會13日以黨主席候選人張亞中攻擊對手朱立倫，涉嫌違反競選公約為由，移請中央考紀會查明，昨又決定撤銷原決議， 被張亞中的「500萬美元支票疑雲」牽連的國民黨前主席洪秀柱今在廣播專訪自嘲是第5號候選人，並直接點名組發會，質疑到底是在害誰，還是要幫誰？真的是不智！不好意思說失智！

洪秀柱今接受廣播節目「千秋萬事」專訪，開頭就自嘲已變成5號候選人，本來搬板凳看戲，卻被抓去跑龍套，變成當配角的，越來越不得了。

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針對國民黨選監委員會撤銷決議，洪秀柱直言，黨中央不只是不妥，更是非常不智，撤回、改正，「校正回歸」是好事，但應該查黨中央是哪個人出這個主意？到底是在害誰？還是要幫誰？「我直接點出來，我覺得組發會有問題，這絕對就是組發會要負責任，所有提案、議程都是你要負責，別有居心啊！連通知都沒通知，到底是什麼意思？總而言之，不智，我不好意思說失智。」

對於黨中央被認為在打壓張亞中？洪秀柱表示，憑良心要是她是張亞中，很高興他們幹這種事，看起來是打壓，卻凸顯國民黨莫名其妙。

被問及出面說明「500萬美元支票疑雲」是不是為了幫朱立倫？洪秀柱表示，要用此事說她挺誰、打誰是莫名其妙，要用點腦筋，她完全就事論事，不會沒事二百五跑出來講這些，她跟張亞中不但無冤無仇，還是好朋友，但她接任黨主席時黨產遭凍結、沒收，因此她上台就裁員減薪，人家難免會恨，她也早知不可能連任，結果張說這些話引起誤會，還被有心人士質疑她當初有錢故意不發，她當然有點火大。

外傳張亞中的友人傳訊息要求不要影響選情，更是點燃怒火關鍵，洪秀柱澄清，這有點誤會，她跟張亞中曾在選舉合作、理念也相近，所以有共同友人在中間緩頰，但她是為了講清楚，不是為了衝擊選情，沒有別的居心，造成那麼大討論，很不好意思。

不過，洪也表示，她要勸張亞中，不必拿那3張廢票說自己有美金支票，直接用理念說服大家，有很多不同表達方式不會對別人造成誤會、傷害；主持人追問「感覺被消費」，洪也說，對呀，但她仍感謝張有心想在困難時幫忙借錢，結果張到現在不但沒更正、道歉，還反說「柱姐謝謝我」，「哎呀，下次見面還要罵他兩句。」

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