為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    自嘲國民黨揆5號候選人 洪秀柱點名組發會「到底在害誰」

    國民黨前主席洪秀柱自嘲是第5號候選人，並直接點名組發會，質疑到底是在害誰，還是要幫誰？（資料照）

    國民黨前主席洪秀柱自嘲是第5號候選人，並直接點名組發會，質疑到底是在害誰，還是要幫誰？（資料照）

    2021/09/16 09:37

    〔記者陳昀／台北報導〕國民黨中央選舉監察委員會13日以黨主席候選人張亞中攻擊對手朱立倫，涉嫌違反競選公約為由，移請中央考紀會查明，昨又決定撤銷原決議， 被張亞中的「500萬美元支票疑雲」牽連的國民黨前主席洪秀柱今在廣播專訪自嘲是第5號候選人，並直接點名組發會，質疑到底是在害誰，還是要幫誰？真的是不智！不好意思說失智！

    洪秀柱今接受廣播節目「千秋萬事」專訪，開頭就自嘲已變成5號候選人，本來搬板凳看戲，卻被抓去跑龍套，變成當配角的，越來越不得了。

    針對國民黨選監委員會撤銷決議，洪秀柱直言，黨中央不只是不妥，更是非常不智，撤回、改正，「校正回歸」是好事，但應該查黨中央是哪個人出這個主意？到底是在害誰？還是要幫誰？「我直接點出來，我覺得組發會有問題，這絕對就是組發會要負責任，所有提案、議程都是你要負責，別有居心啊！連通知都沒通知，到底是什麼意思？總而言之，不智，我不好意思說失智。」

    對於黨中央被認為在打壓張亞中？洪秀柱表示，憑良心要是她是張亞中，很高興他們幹這種事，看起來是打壓，卻凸顯國民黨莫名其妙。

    被問及出面說明「500萬美元支票疑雲」是不是為了幫朱立倫？洪秀柱表示，要用此事說她挺誰、打誰是莫名其妙，要用點腦筋，她完全就事論事，不會沒事二百五跑出來講這些，她跟張亞中不但無冤無仇，還是好朋友，但她接任黨主席時黨產遭凍結、沒收，因此她上台就裁員減薪，人家難免會恨，她也早知不可能連任，結果張說這些話引起誤會，還被有心人士質疑她當初有錢故意不發，她當然有點火大。

    外傳張亞中的友人傳訊息要求不要影響選情，更是點燃怒火關鍵，洪秀柱澄清，這有點誤會，她跟張亞中曾在選舉合作、理念也相近，所以有共同友人在中間緩頰，但她是為了講清楚，不是為了衝擊選情，沒有別的居心，造成那麼大討論，很不好意思。 

    不過，洪也表示，她要勸張亞中，不必拿那3張廢票說自己有美金支票，直接用理念說服大家，有很多不同表達方式不會對別人造成誤會、傷害；主持人追問「感覺被消費」，洪也說，對呀，但她仍感謝張有心想在困難時幫忙借錢，結果張到現在不但沒更正、道歉，還反說「柱姐謝謝我」，「哎呀，下次見面還要罵他兩句。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    始終無法搞清楚定位！他點破國民黨「不可逆的極端化」
    2021/09/15 22:17

    始終無法搞清楚定位！他點破國民黨「不可逆的極端化」
    張亞中送考紀會撤銷 朱辦喊話：還受傷的人公道 還朱立倫清白
    2021/09/15 17:17

    張亞中送考紀會撤銷 朱辦喊話：還受傷的人公道 還朱立倫清白

    全台唯一波灣富裕債
    張亞中：風波對國民黨形象傷害至深且鉅 應調整選務人事
    2021/09/15 16:16

    張亞中：風波對國民黨形象傷害至深且鉅 應調整選務人事
    張亞中移送考紀會 國民黨中央選監委員要求解散現行委員會另行重組
    2021/09/15 11:02

    張亞中移送考紀會 國民黨中央選監委員要求解散現行委員會另行重組

    落實公共建設築巢引鳳 引流高階科技人才落腳高雄
    胡，怎麼說》廟愈小妖風更大─什麼黨選什麼樣黨魁，什麼人玩什麼鳥！
    2021/09/14 19:50

    胡，怎麼說》廟愈小妖風更大─什麼黨選什麼樣黨魁，什麼人玩什麼鳥！
    500萬美金本票樣張被張亞中當支票 洪秀柱：非常憤怒
    2021/09/13 14:24

    500萬美金本票樣張被張亞中當支票 洪秀柱：非常憤怒
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播