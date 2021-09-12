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    秀500萬本票惹議 張亞中回應：證明本人有募款能力

    國民黨主席候選人張亞中（見圖）4日出席國民黨中常會秀出3張共500萬美元本票，今解釋，這3張本票期限已過，形同廢紙，他找出來是證明他確有募款能力。圖為張亞中4日出席國民黨主席選舉電視政見發表會。（資料照，記者方賓照攝）

    國民黨主席候選人張亞中（見圖）4日出席國民黨中常會秀出3張共500萬美元本票，今解釋，這3張本票期限已過，形同廢紙，他找出來是證明他確有募款能力。圖為張亞中4日出席國民黨主席選舉電視政見發表會。（資料照，記者方賓照攝）

    2021/09/12 16:57

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席候選人張亞中在國民黨中常會上秀出3張共500萬美元本票，指稱是2016年底取得，引發時任黨主席洪秀柱質疑。張亞中今表示，該3張本票期限已過，形同廢紙，他找出來是證明他確有募款能力。

    對於在中常會上出示聲稱是3張共500萬美元支票惹議，張亞中以新聞稿解釋，起因確實是因為2016年底國民黨發不出薪水所致，當時，國民黨有7張本票，總金額大約為4億多元，被黨產會扣押，因此資金周轉不開，確有斷炊之虞。當時他一直積極協助洪秀柱，因此確實是由他向洪秀柱表達，有管道可以協助借款。

    張亞中說，他報請洪秀柱同意後，特別飛往馬來西亞接洽此事，洽妥借款500萬美元，為提供擔保，並由當時國民黨行管會主委邱大展開出3張面額為500萬美元的本票，作為借款的抵押。這些都有本票為證，本票上的文字，可以充分說明這筆借款是供作國民黨發放薪資之用。

    張亞中表示，由於金額龐大，實在不是簡簡單單並且短時間就能完成的事情，其中所需溝通奔走暫不贅述，而就在這件事幾乎洽妥的期間，法院又突然解封了國民黨的7張本票，洪秀柱也確實另尋管道，跟郭台銘借了9千萬元，因此國民黨燃眉之急已經緩解。

    張亞中指出，因此，馬來西亞方面表示，既然暫時不需要這筆借款，那就保留等到洪秀柱如果能夠連任，未來國民黨又有資金問題時，再行處理，那3張本票也就暫時沒有收回，一切靜待洪秀柱是否連任。

    後來因為洪秀柱沒能當選連任，借款之事當然也就作罷，之後馬來西亞方面在他請託下將3張本票寄回。因為已經事過境遷，洪秀柱已卸任，並且本票期限已過，3張本票也就形同廢紙，直到這次他才找出來以證明他本人確有募款能力。

    張亞中說，在這個過程中，除了這3張本票，過程中沒有任何實質的金錢往來，連他前往馬來西亞的機票款都是自己支付。以上均為實情，孫文學校秘書長謝大寧當時也全程參與，可以作證。

    張亞中也特別澄清說，孫文學校至今所有費用，沒有一毛錢來自國民黨，所有費用均是由他本人墊付或是朋友捐贈，相關報導若不進行更正，不排除提起妨害名譽之訴訟，以昭公信。

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