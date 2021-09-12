為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「啟臣向您致敬」！江啟臣大讚洪秀柱「主席選舉一時做人處事一世」

    國民黨主席江啟臣（見圖）今天傍晚在臉書分享洪秀柱的臉書文章，大讚洪秀柱勇敢真誠、愛黨始終如一，「主席選舉是一時，做人處事才是一世」，不能讓監督的力量被分散，「天佑國民黨」。（資料照，記者林正堃攝）

    國民黨主席江啟臣（見圖）今天傍晚在臉書分享洪秀柱的臉書文章，大讚洪秀柱勇敢真誠、愛黨始終如一，「主席選舉是一時，做人處事才是一世」，不能讓監督的力量被分散，「天佑國民黨」。（資料照，記者林正堃攝）

    2021/09/12 17:21

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨前主席洪秀柱說明黨主席候選人張亞中在中常會秀500萬美元本票的爭議，國民黨主席江啟臣今分享洪秀柱的文章，大讚洪秀柱勇敢真誠、愛黨始終如一，他並指出，「主席選舉是一時，做人處事才是一世」，不能讓監督的力量被分散，「天佑國民黨」。

    江啟臣透過臉書分享洪秀柱臉書說明張亞中本票事件的貼文，並誇讚洪秀柱永遠勇敢真誠、講真話、愛黨始終如一，「啟臣向您致敬」！

    江啟臣表示，他接任主席後更深刻體會洪秀柱一邊對付黨產會的追殺、一邊籌募黨務經費和黨工薪水的艱辛，洪秀柱受盡了許多委屈，在黨面臨風雨中，帶領全黨從瓦礫廢墟中一塊一塊拾起磚頭、重建家園的人，他和洪一樣，絕對不會是袖手觀看或是閃躲離去的人。

    江啟臣說，洪秀柱當時借不到錢，差點要賣自己唯一的房子，所幸鴻海創辦人郭台銘母親伸出援手而解套，「沒錢，百年老店如手腳被綁住，再多的願景理想，都是白搭」。

    江啟臣指出，主席選舉是一時，做人處事才是一世，擔任黨主席除了能力，也需要誠實無私的人格，能務實面對者，方是人選。最終還需要放得下的勇氣，不論誰當選，團結才是力量，不能讓監督的力量被分散，天佑國民黨。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    秀500萬本票惹議 張亞中回應：證明本人有募款能力
    2021/09/12 16:57

    秀500萬本票惹議 張亞中回應：證明本人有募款能力
    張亞中秀500萬美金支票 洪辦打臉：是本票樣張非支票
    2021/09/12 16:15

    張亞中秀500萬美金支票 洪辦打臉：是本票樣張非支票

    興大綠海核心 藝文特區宜居新據點
    外傳「棄江保朱」 江啟臣：沒信心的人才去操作棄保
    2021/09/11 19:10

    外傳「棄江保朱」 江啟臣：沒信心的人才去操作棄保
    第三波競選影片強調年輕化 江啟臣訴求國民黨要「抱孫」
    2021/09/11 09:41

    第三波競選影片強調年輕化 江啟臣訴求國民黨要「抱孫」

    全台唯一波灣富裕債
    搶票？江啟臣與洪秀柱子弟兵對話 大讚柱柱姊培育青年人才
    2021/09/09 20:10

    搶票？江啟臣與洪秀柱子弟兵對話 大讚柱柱姊培育青年人才
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播