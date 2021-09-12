「啟臣向您致敬」！江啟臣大讚洪秀柱「主席選舉一時做人處事一世」

國民黨主席江啟臣（見圖）今天傍晚在臉書分享洪秀柱的臉書文章，大讚洪秀柱勇敢真誠、愛黨始終如一，「主席選舉是一時，做人處事才是一世」，不能讓監督的力量被分散，「天佑國民黨」。（資料照，記者林正堃攝）

2021/09/12 17:21

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨前主席洪秀柱說明黨主席候選人張亞中在中常會秀500萬美元本票的爭議，國民黨主席江啟臣今分享洪秀柱的文章，大讚洪秀柱勇敢真誠、愛黨始終如一，他並指出，「主席選舉是一時，做人處事才是一世」，不能讓監督的力量被分散，「天佑國民黨」。

江啟臣透過臉書分享洪秀柱臉書說明張亞中本票事件的貼文，並誇讚洪秀柱永遠勇敢真誠、講真話、愛黨始終如一，「啟臣向您致敬」！

請繼續往下閱讀...

江啟臣表示，他接任主席後更深刻體會洪秀柱一邊對付黨產會的追殺、一邊籌募黨務經費和黨工薪水的艱辛，洪秀柱受盡了許多委屈，在黨面臨風雨中，帶領全黨從瓦礫廢墟中一塊一塊拾起磚頭、重建家園的人，他和洪一樣，絕對不會是袖手觀看或是閃躲離去的人。

江啟臣說，洪秀柱當時借不到錢，差點要賣自己唯一的房子，所幸鴻海創辦人郭台銘母親伸出援手而解套，「沒錢，百年老店如手腳被綁住，再多的願景理想，都是白搭」。

江啟臣指出，主席選舉是一時，做人處事才是一世，擔任黨主席除了能力，也需要誠實無私的人格，能務實面對者，方是人選。最終還需要放得下的勇氣，不論誰當選，團結才是力量，不能讓監督的力量被分散，天佑國民黨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法