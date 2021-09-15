國民黨批多邊外交倒退 民進黨：抹煞外交人員及國人努力

民進黨發言人謝佩芬說，國民黨選擇性地忽視並抹煞所有第一線外交人員及全體台灣人的努力，實在遺憾。（資料照＿

2021/09/15 20:43

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨批評台灣多邊外交倒退，民進黨發言人謝佩芬今天回應說，近一年來，全世界理念相近的夥伴國家挺台作為不勝枚舉，國民黨選擇性地忽視並抹煞所有第一線外交人員及全體台灣人的努力，實在遺憾。

謝佩芬說，台灣與各國在各領域的交流成果豐碩，2020年11月召開首屆「美台經濟繁榮對話」聚焦5G網路和電信安全、供應鏈、投資審查、基礎建設開發合作等各式合作；今年6月，台美重啟「台美貿易暨投資架構協定（TIFA）」會談，達成多項共識；7月，經濟部也與澳洲貿易部舉行「澳台氫能貿易投資對話」；而明（16日）天，台美TIFA的「農業工作小組會議」也將舉行，皆為例證。

請繼續往下閱讀...

謝佩芬進一步表示，近一年世界各國支持台灣參與國際組織活動的聲量也不曾停歇。歐洲議會2020年11月通過2項挺台行動，呼籲歐盟會員國支持台灣參與世界衛生組織（WHO），並呼籲歐盟執委會和台灣展開投資談判；今年4到5月間，包含G7外長會議、歐盟、美國國務院及日本參議院等，皆明確表態支持台灣參與世界衛生大會（WHA）之運作；6月，法國國民議會181位議員共同連署，提出「支持台灣參與國際組織和多邊合作論壇工作」決議文；7月，美國參議院外交委員會通過法案協助台灣取得WHA觀察員身份；8月，立陶宛與我國宣布互設代表處；8月，歐洲「福爾摩沙俱樂部」聯名致函歐盟及北約領導階層，支持立陶宛與台灣發展關係；9月，歐洲議會外交委員會也壓倒性通過史上首份「歐盟台灣政治關係與合作」報告，建議歐洲經貿辦事處更名、鼓勵歐盟與台灣強化最高層級交流會，也呼籲今年底前和台灣展開雙邊投資協定的談判；昨（14日）天，瑞士國會下議院高票通過《改善與台灣關係議案》，逐步加深與台灣經貿、政治、科學及文化領域的關係。

她指出，由此可見，在全世界都積極與台灣展開實質交流，並以具體行動挺台灣的同時，國民黨一再唱衰台灣、看不見各國與台灣站在一起的決心。反觀國民黨，從國民黨最近黨主席選舉辯論會及政見發表會上的主張看來，我們驚訝的發現，國民黨各個黨主席候選人只有兩岸沒有國際，幾乎沒有對國際關係的論述，眼中只有兩岸關係，尤其是如何重回「九二共識」。結果當然是嚴重誤判國際情勢、無視中國威脅，不僅與主流民意背道而馳、向國際傳達錯誤訊息，其政策更會將台灣帶入危險之中。

謝佩芬強調，民進黨期待國民黨在為台灣拓展更多國際空間上有更多務實的理解，展現出同為這塊土地一份子應有的熱忱及責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法