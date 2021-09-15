國民黨批多邊外交倒退 民進黨空話推入聯

國民黨中央黨部大樓外觀。（資料照）

2021/09/15 10:20

〔記者施曉光／台北報導〕第76屆聯合國大會14日開議，針對民進黨政府所做宣傳與訴求，國民黨今日表示，我國這幾年的多邊外交明顯倒退，民進黨政府對聯合國專門機構的實質參與叩關無門，宣稱在聯合國推案卻又不提案，反而透過在傳統及社群媒體的大內宣，遮掩當前我國面臨的嚴峻外交困境。

國民黨指出，蔡英文總統執政迄今，已有7友邦斷交，邦交國在聯大總辯論為我發聲的數量，整體呈現下滑趨勢，去年第75屆聯大，我國共有14個友邦在聯大會前個別或聯名致函聯合國秘書長，表達聯合國應正視我國權益，但在聯大總辯論的正式場合，有兩個邦交國在發言中並未提到中華民國或台灣，外交部刻意略過不表，啟人疑竇。

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國民黨指出，今年1月初，蔡英文總統曾提及「未來會持續推動加入聯合國及其所屬的會議和活動」，但真相卻是自蔡2016年5月上任至今，外交部不曾透過友邦在聯大提案，所以「持續推動加入聯合國」之說顯然是空話一場。

國民黨指出，在馬政府時期，我國的聯合國參與推動重點聚焦在有意義參與聯合國專門機構，而逐一實現，如世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）建制等等，反觀民進黨政府的相關推案屢屢受阻，僅有2016年5月時以觀察員身分、「中華台北」名稱參加WHO，這幾年又不在聯大委請友邦提出其他有利於我國參與的案子，因此社會各界應嚴格監督民進黨政府此種不積極促進中華民國主權權利與人民福祉的外交政策。

該黨強調，過去約卅年的經驗已證明，兩岸關係不好，台灣的對外關係也不會好，反之，兩岸關係好，台灣的對外關係壓力才小，蔡英文應該清楚交代，在兩岸關係持續探底時，有關兩岸關係和平穩定及我方國際參與具體可行的策略與途徑究竟為何，切莫只會趁多邊外交失利，誤導台灣民眾支持民進黨一系列對立的兩岸政策。

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