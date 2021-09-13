政府虧待駐美人員？ 前外交官打臉蔣萬安：免稅卡在美用4年

蔣萬安（見圖）今在廣播節目上表示，不反對我駐美代表處更名，但必須改善我外交人員的待遇，如外交官車牌與其他外交官不同、沒有免稅優惠等。（資料照）

2021/09/13 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕針對美國拜登政府傳出考慮同意我駐美代表處正名為「台灣代表處」，國民黨立委蔣萬安今（13）日在廣播節目上表示，不反對我駐美代表處更名，但必須改善我外交人員的待遇，如外交官車牌與其他外交官不同、沒有免稅優惠等。對此，外交官劉仕傑表示，他在美國免稅卡用了4年「很好用啊」，還酸蔣下次訪美時，記得看看外交人員手上的免稅卡。

蔣萬安今上午接受廣播專訪時表示，美國這時拋出更名議題，是因為國內反中情緒有壓力，是希望美中台三方關係能保持平衡，改名「台灣代表處」能跨出一大步，但實質改善台美關係，也是台灣最大共識；他也提及，針對實質外交官權益，我國外交官車牌與其他外交官不同，也沒免稅待遇，這些能否與美方談判？

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對此，劉仕傑在臉書發文打臉蔣萬安，表示「親愛的萬安，我們駐美外交官有免稅啊！免稅卡我當時在美國用了四年，很好用啊！你去問每一個駐美的外交官，手上都有一張免稅卡」。

至於車牌，劉仕傑指出，原本駐美外交官的車牌與其他外交官不同，但自從2015年開始，也換成由美國國務院核發的EAB車牌，「這可是馬政府時期的事情，你怎麼忘記馬總統的政績呢？」他也大酸，「親愛的萬安，下次訪美時，記得看看來接機的駐美外交人員手上的免稅卡喔！」

另外，劉仕傑也說，他很欣慰看到資深媒體人趙少康、蔣萬安都表態支持台灣代表處，「《環球時報》總編輯胡錫進先生，你可不要出征戰鬥藍啊，畢竟他們也支持更名為台灣代表處啊」。

前外交官劉仕傑表示，他在美國免稅卡用了4年「很好用啊」，還酸蔣萬安下次訪美時，記得看看外交人員手上的免稅卡。（資料照）

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