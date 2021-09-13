為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    政府虧待駐美人員？ 前外交官打臉蔣萬安：免稅卡在美用4年

    蔣萬安（見圖）今在廣播節目上表示，不反對我駐美代表處更名，但必須改善我外交人員的待遇，如外交官車牌與其他外交官不同、沒有免稅優惠等。（資料照）

    蔣萬安（見圖）今在廣播節目上表示，不反對我駐美代表處更名，但必須改善我外交人員的待遇，如外交官車牌與其他外交官不同、沒有免稅優惠等。（資料照）

    2021/09/13 18:23

    〔即時新聞／綜合報導〕針對美國拜登政府傳出考慮同意我駐美代表處正名為「台灣代表處」，國民黨立委蔣萬安今（13）日在廣播節目上表示，不反對我駐美代表處更名，但必須改善我外交人員的待遇，如外交官車牌與其他外交官不同、沒有免稅優惠等。對此，外交官劉仕傑表示，他在美國免稅卡用了4年「很好用啊」，還酸蔣下次訪美時，記得看看外交人員手上的免稅卡。

    蔣萬安今上午接受廣播專訪時表示，美國這時拋出更名議題，是因為國內反中情緒有壓力，是希望美中台三方關係能保持平衡，改名「台灣代表處」能跨出一大步，但實質改善台美關係，也是台灣最大共識；他也提及，針對實質外交官權益，我國外交官車牌與其他外交官不同，也沒免稅待遇，這些能否與美方談判？

    對此，劉仕傑在臉書發文打臉蔣萬安，表示「親愛的萬安，我們駐美外交官有免稅啊！免稅卡我當時在美國用了四年，很好用啊！你去問每一個駐美的外交官，手上都有一張免稅卡」。

    至於車牌，劉仕傑指出，原本駐美外交官的車牌與其他外交官不同，但自從2015年開始，也換成由美國國務院核發的EAB車牌，「這可是馬政府時期的事情，你怎麼忘記馬總統的政績呢？」他也大酸，「親愛的萬安，下次訪美時，記得看看來接機的駐美外交人員手上的免稅卡喔！」

    另外，劉仕傑也說，他很欣慰看到資深媒體人趙少康、蔣萬安都表態支持台灣代表處，「《環球時報》總編輯胡錫進先生，你可不要出征戰鬥藍啊，畢竟他們也支持更名為台灣代表處啊」。

    前外交官劉仕傑表示，他在美國免稅卡用了4年「很好用啊」，還酸蔣萬安下次訪美時，記得看看外交人員手上的免稅卡。（資料照）

    前外交官劉仕傑表示，他在美國免稅卡用了4年「很好用啊」，還酸蔣萬安下次訪美時，記得看看外交人員手上的免稅卡。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    臉書隔空交火！被批黨政軍應退出媒體 趙少康回擊黃國昌
    2021/09/13 14:10

    臉書隔空交火！被批黨政軍應退出媒體 趙少康回擊黃國昌
    自由開講》黃復興綁架國民黨；國民黨又絆住台灣
    2021/09/13 09:31

    自由開講》黃復興綁架國民黨；國民黨又絆住台灣

    富蘭克林推第二款理財機器人 每月5千可投資
    為台灣正名 歐美加呼聲起
    2021/09/13 05:30

    為台灣正名 歐美加呼聲起
    拜登政府認真考慮： // 我駐美處 正名台灣
    2021/09/12 05:30

    拜登政府認真考慮： // 我駐美處 正名台灣

    國家戰略、高雄領航 大南方點燃產業錢潮
    吳怡農買咖啡引發韓粉互槓 正妹直播主開戰詹江村
    2021/09/11 05:40

    吳怡農買咖啡引發韓粉互槓 正妹直播主開戰詹江村
    4主席候選人看不到主流民意！蔡詩萍：國民黨將再輸掉總統大選
    2021/09/10 00:24

    4主席候選人看不到主流民意！蔡詩萍：國民黨將再輸掉總統大選
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播