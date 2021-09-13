為台灣正名 歐美加呼聲起

去年「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」成功開設後成為目前唯一以台灣為名的外館。（資料照，外交部提供）

2021/09/13 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕「為台灣正名」正成為各國提升對台關係的主軸。歐洲議會首份「歐盟─台灣關係與合作」報告草案和加拿大保守黨競選政見，都呼籲駐台單位應以「台灣」為名，美國拜登政府也傳出正慎重考慮同意我駐美代表處更名為「台灣代表處」。

我駐索馬利蘭代表處

友邦外唯一台灣為名

我國在海外設有一百一十個外館，但名稱不一。中國近年頻向多國施壓要求移除我外館「中華民國」或「台灣」名稱，使我國駐外名稱除了友邦以外，一度全為「台北」。去年「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」成功開設，成為目前唯一以台灣為名的外館，歐洲首例「駐立陶宛台灣代表處」也規劃在今年開館。

請繼續往下閱讀...

此外，外國駐台機構名也有多元形式，例如美國在台協會、歐洲經貿辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處、印度台北協會、捷克經濟文化辦事處等。

近期歐盟、加拿大和美國陸續出現關於台灣機構「正名」的討論。

歐洲議會外交委員會九月初高票通過「歐盟─台灣關係與合作」報告暨相關修正提案，建議歐盟將「歐洲經貿辦事處」更名為「歐盟駐台辦事處」，該案將在十月送請歐洲議會全會表決。

加拿大國會大選將在九月二十日登場。保守黨政見中表明，要把駐台灣的外交代表機構「加拿大駐台北貿易辦事處」改稱「加拿大館」（Canada House）；此稱呼將能彰顯其業務不僅限於商務，而是外事領館的代表地位。

上週五則傳出，美國拜登政府正考慮同意我駐美代表處由「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。據報我方今年三月向美方提出，但白宮尚未做出最後決定。據了解，美處更名除了有政治敏感性，國務院也有內部法規問題需要解決。

美處正名是我國政府長期努力目標之一。去年川普政府時期，有七十八位美國眾議員聯名致函國務卿龐皮歐呼籲正名；眾院今年推出的「老鷹法案」也納入相關文字，促美台啟動「台灣駐美代表處」更名協商，顯見國會對此案的支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法