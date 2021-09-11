吳怡農買咖啡引發韓粉互槓 正妹直播主開戰詹江村

過去同為前高雄市長韓國瑜支持者的國民黨桃園市議員詹江村（圖右），以及女直播主高鈞鈞（圖左）近日互相槓上。（圖左臉書，圖右資料照，合成圖）

2021/09/11 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕過去同為前高雄市長韓國瑜支持者的國民黨桃園市議員詹江村，以及女直播主高鈞鈞，曾在直播上互挺、拉抬聲勢，沒想到近日卻互相槓上，高鈞鈞指稱詹江村霸凌造謠，詹江村則反嗆高鈞鈞是詐騙集團。

「國民黨桃園議員詹江村，霸凌造謠無極限。」高鈞鈞10日上午在臉書不滿表示，自己出資的咖啡廳只因民進黨台北市黨部主委吳怡農日前購買540元的咖啡，就被污衊是支持民進黨台獨，還被說成小額捐助吳怡農來打擊國民黨立委蔣萬安，「國民黨有這種水準的議員，叫人民怎麼支持的下去？」

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過沒多久，詹江村也在臉書發文回擊，「今天抹黑的宣傳車都來了，繞著議會沿街大聲擴音！這已經是抹黑現行犯了！雖然我已經提告多次，她們依然天天散佈黑函！」內文還影射高鈞鈞家族是詐騙集團，「不管是詐騙集團，不管是脅迫打人，令人髮指的海蟑螂，這些受害者都不敢吭聲，因為她們家族是台灣最殘暴的黑道集團。」詹還質疑，高鈞鈞利用韓國瑜的選舉漂白成漂亮直播主，「種種美麗包裝的罪行，在YouTube中壢吹貴妃頻道，都細察調出證據，高鈞鈞姐妹，不要在四處霸凌人了！」

高鈞鈞事後又在臉書發文「高璟出警局，又去背燈箱！」詹江村9分鐘後則發文稱，「鈞粉什麼時候會清醒？議員有職權讓檢察官介入調查？妳可以再玩大一點嘛！你可以繼續洗腦妳的粉絲嘛！妳們的粉絲常態性的利用中X聊天室攻擊霸凌人，已經也引起電視公司的反感，特別打電話跟我致意，妳們再鬧下去，只有讓妳們自己越來越難看而已，不要把海蟑螂那一套拿出來用。」

高鈞鈞最後再發文回嗆，稱「什麼樣的議員會逼人民在大熱天陳情？」、「支持國民黨改革，秉公處理不適任民代。」兩人戰火一發不可收拾，雙方粉絲則各為其主在留言區打氣鼓勵。

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