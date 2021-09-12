拜登政府認真考慮： // 我駐美處 正名台灣

拜登政府正認真考慮我方提出的要求，將駐美代表處名稱從「台北經濟文化代表處」改為「台灣代表處」。（取自google地圖）

2021/09/12 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕英國金融時報十一日報導，拜登政府正認真考慮台灣提出的要求，將其駐美代表處的名稱從「台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office,Tecro）改為 「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。

美台高層官員 在特別管道見面

報導指稱，美、台高層官員十日在馬里蘭州的安納波利斯舉行一輪被稱為「特別管道」（Special Channel）的敏感會談。台灣官員包括其國安會秘書長顧立雄和外交部長吳釗燮，由於美國限制台灣高層官員訪問首都，因此會談地點不能在華盛頓。「特別管道」會議歷來都是保密的，以避免激怒北京，這也是拜登政府首次與台灣進行高層級面對面。

請繼續往下閱讀...

顧立雄、吳釗燮 銜命赴美會談

金融時報引述兩位瞭解內情的人士說，白宮印太事務協調官坎貝爾支持這一改變。一位人士說，此一要求在國家安全會議內部和國務院亞洲事務官員中得到廣泛支持，但白宮尚未做出最後決定，此事需要總統拜登簽署行政命令。

七月台灣宣布將在立陶宛開設「台灣代表處」，中國不僅召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回其駐北京大使。報導說，改變代表處的名稱會激怒中國，並給華盛頓和北京之間日益緊張的關係帶來更多壓力。美、台政府對此沒有評論，美國國務院表示，仍致力於維持與台灣的關係。台灣外交部也說將穩健深化台美雙方在各項領域的合作夥伴關係。

中國駐華府大使館表示，堅決反對美國與台灣的任何官方互動，要求美方不向台獨勢力發出任何錯誤信號，也不要試圖挑戰中國的底線。

一位參與請求更名的人士說，台北在川普政府末期就與美國討論這個問題，但在三月份向拜登政府提出正式請求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法