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    首頁　>　政治

    開戰！批朱立倫中常會早退事件和稀泥 鄭照新辭黨職

    國民黨文傳會副主委鄭照新今在臉書發聲明辭去黨職。（資料照）

    國民黨文傳會副主委鄭照新今在臉書發聲明辭去黨職。（資料照）

    2021/09/13 12:19

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨文傳會副主委鄭照新今聲明指出，國民黨主席候選人朱立倫在中常會多次離席爭議，會議主席蔣根煌發出的聲明是由應迴避之陣營代為發布，中常會和稀泥，會議過程比小學班會還兒戲，使黨形象重傷，他決定辭去文傳會副主委職務，希望喚起黨魂。

    鄭照新今在臉書發表辭職聲明，宣布辭去國民黨文傳會副主委黨職。

    鄭照新提到，針對朱立倫在中常會中途多次離席爭議，在9月11日深夜，一封由蔣根煌名義發出的聲明，然而就參與說明會後許多中常委表示，曾經詢問過會議主席，亦表示事前不清楚此事。

    鄭照新批評，所謂聲明，居然並非會議主席本人發出，而由應迴避之陣營代為發布，頗有令會議主席趕鴨子上架，有苦說不出的嫌疑。

    鄭照新認為，蔣根煌聲明的內容，與當日常會現場之狀況顯有出入，若會議主席事前知情，何以全體黨務主管無人知情？何以全體中常委無人知情？何以在場3位候選人全不知情？若為此集體噤聲，中常會顏面何存？尊嚴何在？對會議主席又何尊重可言？

    鄭照新指出，中常會為國民黨最高決策機關，對黨的形象動見觀瞻，絕不可以謊言和稀泥，其會議過程若比小學班會還兒戲，將使黨形象重傷，年輕世代將更無法相信國民黨具備改革和重獲社會信任之決心。

    鄭照新說，經過一日一夜反覆掙扎與慎思，為喚醒黨魂，捍衛中常會尊嚴，他決定辭去國民黨文傳會副主委黨職，並呼籲常會不可以成為謊言與和稀泥的場所，願國民黨重振士氣，開大門，走大路，以改革決心重獲人民囑託，重返執政捍衛中華民國！

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