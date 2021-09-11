朱：下鄉跑行程 協調明年選舉 江：黨務漸上手 對選情有信心

尋求連任的國民黨主席江啟臣昨到嘉義市拜票，他表示對自己的選情很有信心（左圖，記者丁偉杰攝）。國民黨主席候選人朱立倫則是接受媒體專訪，強調國民黨明年選舉整合得愈好，戰力就會愈強（右圖，記者方賓照攝）。

2021/09/11 05:30

〔記者施曉光、丁偉杰／綜合報導〕國民黨主席候選人朱立倫昨接受網路直播節目專訪時指出，為贏得二○二二選舉，在選上黨魁前，每次下鄉除了競選行程，已經開始協調明年選舉的事情，由於黨內派系很多，大家意見不一，他必須整合、團結大家，決定提名誰來參選；他並強調，自己從政時間較久，協調可能空間較大，因為大家會看他這位老朋友的面子。

朱立倫還說，目前只能透露已經協調完成兩、三個縣市，國民黨明年選舉整合得愈好、戰力就會愈強，勝選機會也就會更大。

請繼續往下閱讀...

談到當年「換柱事件」，朱立倫表示，他已經道歉過上百次了，洪秀柱本人每次都跟他說，「又不是你」，但畢竟他要概括承受。

此外，朱立倫昨在臉書首映「改變現在開始！」競選影片，向黨員訴求他已真正做回「朱立倫」，要改變國民黨、改變中華民國的未來。他受訪時解釋說，這兩年多來自己不再是朱市長、朱縣長或朱副院長、朱立委，做回原來的朱立倫，希望今後他就是朱立倫，不要再以任何官銜或頭銜，與所有黨員、民眾站在一起。

尋求連任的國民黨主席江啟臣昨則到嘉義縣、市拜票，被問到黨主席選舉有多少勝算？江啟臣表示，「很有信心」，過去十七個月來對黨務工作越來越上手，團隊更能掌握黨務工作推動方向，接下來要進行的年底公投、二○二二地方選舉布局等，都在原規劃中，他將排除萬難、追求連任，希望讓黨務工作無縫接軌。

江啟臣說，他是四位候選人中，最了解黨的處境、需要及下階段黨的任務及所要達成目標，希望黨員不要只給他十七個月時間，未來能趕快整合黨內各界力量，讓年底公投過關、二○二二地方選舉勝選，做為二○二四大選勝選基礎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法