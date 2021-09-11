為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朱：下鄉跑行程 協調明年選舉 江：黨務漸上手 對選情有信心

    尋求連任的國民黨主席江啟臣昨到嘉義市拜票，他表示對自己的選情很有信心（左圖，記者丁偉杰攝）。國民黨主席候選人朱立倫則是接受媒體專訪，強調國民黨明年選舉整合得愈好，戰力就會愈強（右圖，記者方賓照攝）。

    尋求連任的國民黨主席江啟臣昨到嘉義市拜票，他表示對自己的選情很有信心（左圖，記者丁偉杰攝）。國民黨主席候選人朱立倫則是接受媒體專訪，強調國民黨明年選舉整合得愈好，戰力就會愈強（右圖，記者方賓照攝）。

    2021/09/11 05:30

    〔記者施曉光、丁偉杰／綜合報導〕國民黨主席候選人朱立倫昨接受網路直播節目專訪時指出，為贏得二○二二選舉，在選上黨魁前，每次下鄉除了競選行程，已經開始協調明年選舉的事情，由於黨內派系很多，大家意見不一，他必須整合、團結大家，決定提名誰來參選；他並強調，自己從政時間較久，協調可能空間較大，因為大家會看他這位老朋友的面子。

    朱立倫還說，目前只能透露已經協調完成兩、三個縣市，國民黨明年選舉整合得愈好、戰力就會愈強，勝選機會也就會更大。

    談到當年「換柱事件」，朱立倫表示，他已經道歉過上百次了，洪秀柱本人每次都跟他說，「又不是你」，但畢竟他要概括承受。

    此外，朱立倫昨在臉書首映「改變現在開始！」競選影片，向黨員訴求他已真正做回「朱立倫」，要改變國民黨、改變中華民國的未來。他受訪時解釋說，這兩年多來自己不再是朱市長、朱縣長或朱副院長、朱立委，做回原來的朱立倫，希望今後他就是朱立倫，不要再以任何官銜或頭銜，與所有黨員、民眾站在一起。

    尋求連任的國民黨主席江啟臣昨則到嘉義縣、市拜票，被問到黨主席選舉有多少勝算？江啟臣表示，「很有信心」，過去十七個月來對黨務工作越來越上手，團隊更能掌握黨務工作推動方向，接下來要進行的年底公投、二○二二地方選舉布局等，都在原規劃中，他將排除萬難、追求連任，希望讓黨務工作無縫接軌。

    江啟臣說，他是四位候選人中，最了解黨的處境、需要及下階段黨的任務及所要達成目標，希望黨員不要只給他十七個月時間，未來能趕快整合黨內各界力量，讓年底公投過關、二○二二地方選舉勝選，做為二○二四大選勝選基礎。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    明年縣市長提名 林錫耀：過去都現任者優先
    2021/09/11 05:30

    明年縣市長提名 林錫耀：過去都現任者優先

    桃捷綠線效應發酵 三本建設深耕桃園

    全台唯一波灣富裕債
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播