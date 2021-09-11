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    外傳「棄江保朱」 江啟臣：沒信心的人才去操作棄保

    江啟臣說，對自己的選情有信心，只有沒信心的人才去操作棄保。（記者蔡淑媛攝）

    江啟臣說，對自己的選情有信心，只有沒信心的人才去操作棄保。（記者蔡淑媛攝）

    2021/09/11 19:10

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕中國國民黨主席江啟臣出席今天出席台中29區卓越區會長共識營暨授證活動，對於外傳「棄江保朱」說法，爭取連任的江啟臣說，自己有信心、只有沒信心的人才去操作棄保，這樣的操作手法相當惡質。

    對於前立委顏寬恒等人入鏡黨主席候選人朱立倫的競選影片，被質疑挖牆腳，江啟臣說，「這樣的相互扶持很正常」大家是夥伴、同志，不是牆腳，平常就會相互幫忙合作，選舉時相互輔選站台也很正常，選舉後也一樣。

    江啟臣進一步說，通常會操作棄保，就是表示自己的選情很危急、對自己沒有信心，這樣的操作手法相當惡質；有自信的候選人在自己的選戰節奏上，爭取選民支持，他強調，「對自己很有信心！」

    至於兩岸議題，江啟臣說，一向正面看待九二共識，之前黨內、黨外重新檢視九二共識時，就有提過應將它說清楚，卓伯源提深化九二共識，其實也是呼應他過去講過的九二共識PLUS，就是正面看待九二共識。

    面對民進黨操作駐美代表處改名問題，江啟臣主席則反問，駐美代表處改名，就能夠有足夠的疫苗嗎？他說，此時此刻是大家要疫苗救人命的時候，外交工作應該要務實不務虛。他喊話，蕭美琴代表，現在最急迫的工作，應該要讓我們自購的莫德納疫苗早點到貨，不要讓人民苦等第二劑！

    對於促轉會要提出的中正紀念堂轉型方案，江啟臣主席更進一步批評，轉型正義不應該變成轉移焦點，撕裂社會的元凶。他說，他也留意到很多網路上的評論，很多人甚至提到，如果真的要改名，不如改成「3+11破口紀念公園」，讓國人同胞牢牢記住，是誰造成的疫情破口，造成八百多個確診案例死亡的不幸。

    江啟臣出席出席台中29區卓越區會長共識營暨授證活動。（記者蔡淑媛攝）

    江啟臣出席出席台中29區卓越區會長共識營暨授證活動。（記者蔡淑媛攝）

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