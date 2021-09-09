國民黨不受年輕人青睞 朱立倫：不分世代為他們創造希望

國民黨前主席朱立倫說，他參選黨主席是一場社會運動，點燃國民黨熱情，創造希望給年輕世代。（記者陳冠備攝）

2021/09/09 17:03

〔記者陳冠備／彰化報導〕國民黨前主席朱立倫今（9）日到彰化參加黨員餐敘座談會，對於國民黨越來越不受年輕人青睞，他說，民進黨目前執政也讓很多年輕人失望，尤其是動保、環保及青年創業問題，他對這些都很關心，他選黨主席就是讓年輕人知道國民黨願意跟年輕人站一起，而他的參選就像一場社會運動，可不分世代重新燃起熱情。

朱立倫今午到彰化員林參加彰化縣國民黨黨員餐敘座談會，立委謝衣鳯、彰化縣農會理事長蕭景田、縣議員凃俊任、劉惠娟、員林市長游振雄等人與會，因疫情用餐規定，他與近百名黨籍民代、黨員一起享用便當餐，展現親民，他也大打經驗牌，幫自己拉票。

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朱立倫致詞說，他從政20多年來，有立委、桃園、新北市長、副行政院長及國民黨主席副主席經驗，他一路受大家支持，現在國民黨需要他，所以他抱持感恩的心角逐黨主席。

他也說，基層村里長、鄉鎮市長選舉都是國民黨籍最多，各縣市議會也是國民黨把關最多，那現在是發生什麼事情？他認為，現今就是要把國民黨整合在一起，團結才能贏，因此一定要找一位最強的黨主席帶領，才有辦法在2024大選勝利。

記者問，「國民黨越來越難受到年輕人青睞」？朱立倫說，民進黨處理動保、環保、氣候變遷與青創等問題也讓很多年輕人失望，而這些問題國民黨都有在關注，但國民黨要如何讓年輕人知道，願意跟年輕人站在一起，國民黨愛台灣，所以他要出來參選，像一場社會運動，把黨員的熱情重新點燃，不分世代創造希望給他們。

朱立倫（中）參加彰化縣國民黨黨員餐敘座談會，立委謝衣鳯（左5）、彰化縣農會理事長蕭景田（左3）、縣議員凃俊任俊任（右1）、劉惠娟（右4）、員林市長游振雄（右5）等人與會。（記者陳冠備攝）

朱立倫與黨籍民代、黨員一起吃便當餐。（記者陳冠備攝）

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