為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨不受年輕人青睞 朱立倫：不分世代為他們創造希望

    國民黨前主席朱立倫說，他參選黨主席是一場社會運動，點燃國民黨熱情，創造希望給年輕世代。（記者陳冠備攝）

    國民黨前主席朱立倫說，他參選黨主席是一場社會運動，點燃國民黨熱情，創造希望給年輕世代。（記者陳冠備攝）

    2021/09/09 17:03

    〔記者陳冠備／彰化報導〕國民黨前主席朱立倫今（9）日到彰化參加黨員餐敘座談會，對於國民黨越來越不受年輕人青睞，他說，民進黨目前執政也讓很多年輕人失望，尤其是動保、環保及青年創業問題，他對這些都很關心，他選黨主席就是讓年輕人知道國民黨願意跟年輕人站一起，而他的參選就像一場社會運動，可不分世代重新燃起熱情。

    朱立倫今午到彰化員林參加彰化縣國民黨黨員餐敘座談會，立委謝衣鳯、彰化縣農會理事長蕭景田、縣議員凃俊任、劉惠娟、員林市長游振雄等人與會，因疫情用餐規定，他與近百名黨籍民代、黨員一起享用便當餐，展現親民，他也大打經驗牌，幫自己拉票。

    朱立倫致詞說，他從政20多年來，有立委、桃園、新北市長、副行政院長及國民黨主席副主席經驗，他一路受大家支持，現在國民黨需要他，所以他抱持感恩的心角逐黨主席。

    他也說，基層村里長、鄉鎮市長選舉都是國民黨籍最多，各縣市議會也是國民黨把關最多，那現在是發生什麼事情？他認為，現今就是要把國民黨整合在一起，團結才能贏，因此一定要找一位最強的黨主席帶領，才有辦法在2024大選勝利。

    記者問，「國民黨越來越難受到年輕人青睞」？朱立倫說，民進黨處理動保、環保、氣候變遷與青創等問題也讓很多年輕人失望，而這些問題國民黨都有在關注，但國民黨要如何讓年輕人知道，願意跟年輕人站在一起，國民黨愛台灣，所以他要出來參選，像一場社會運動，把黨員的熱情重新點燃，不分世代創造希望給他們。

    朱立倫（中）參加彰化縣國民黨黨員餐敘座談會，立委謝衣鳯（左5）、彰化縣農會理事長蕭景田（左3）、縣議員凃俊任俊任（右1）、劉惠娟（右4）、員林市長游振雄（右5）等人與會。（記者陳冠備攝）

    朱立倫（中）參加彰化縣國民黨黨員餐敘座談會，立委謝衣鳯（左5）、彰化縣農會理事長蕭景田（左3）、縣議員凃俊任俊任（右1）、劉惠娟（右4）、員林市長游振雄（右5）等人與會。（記者陳冠備攝）

    朱立倫與黨籍民代、黨員一起吃便當餐。（記者陳冠備攝）

    朱立倫與黨籍民代、黨員一起吃便當餐。（記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    促轉會擬拆中正紀念堂蔣介石銅像 朱立倫：要不要拆中山高？
    2021/09/09 14:33

    促轉會擬拆中正紀念堂蔣介石銅像 朱立倫：要不要拆中山高？
    中常會遲到早退挨批 朱陣營：有向中常委報告並回應提問
    2021/09/09 09:51

    中常會遲到早退挨批 朱陣營：有向中常委報告並回應提問

    富蘭克林推第二款理財機器人 年底前0手續費
    韓國瑜出國不想對黨魁選舉表態？ 江啟臣：他赴美參加活動很正常
    2021/09/09 09:37

    韓國瑜出國不想對黨魁選舉表態？ 江啟臣：他赴美參加活動很正常
    促轉會要求中正紀念堂轉型 江啟臣喊話柯文哲設法阻止
    2021/09/09 08:50

    促轉會要求中正紀念堂轉型 江啟臣喊話柯文哲設法阻止
    哪來的？被問國民黨財務怎麼辦 張亞中掏支票稱有500萬美金
    2021/09/08 16:43

    哪來的？被問國民黨財務怎麼辦 張亞中掏支票稱有500萬美金
    朱立倫：誰傷害台灣 國民黨一定跟年輕人站一起
    2021/09/08 16:08

    朱立倫：誰傷害台灣 國民黨一定跟年輕人站一起
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播