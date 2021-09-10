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    朱立倫質疑蔡英文博士學位 綠委批：你政治人格才有明顯瑕疵

    朱立倫（見圖）質疑蔡英文總統博士學位有明顯瑕疵。民進黨立委鄭運鵬指出，朱立倫為了黨主席選舉搞到自己政治人格才有明顯瑕疵。（資料照）

    朱立倫（見圖）質疑蔡英文總統博士學位有明顯瑕疵。民進黨立委鄭運鵬指出，朱立倫為了黨主席選舉搞到自己政治人格才有明顯瑕疵。（資料照）

    2021/09/10 22:44

    〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨前主席朱立倫質疑，蔡英文總統博士學位有明顯瑕疵。民進黨立委鄭運鵬指出，朱立倫為了黨主席選舉搞到自己政治人格才有明顯瑕疵。民進黨立委王定宇則說，參選國民黨主席必須要有真相閱讀障礙嗎？

    鄭運鵬指出，朱立倫從宣布參選中國國民黨黨主席以來，他就一直在提醒朱立倫是曾經被認為是國民黨內少數的正常倫，可惜的是，曾經只是曾經，上一次朱立倫落到練邱毅式的肖話，和民進黨裝熟說有人認為「民進黨桃園落選，鄭文燦就掛一半」，他也已經提醒不要為了選舉搞到面目全非、人格堪慮。

    鄭運鵬說，這一次朱立倫竟然放下身段，和那些論文狂人一丘之貉，不是下載看完總統論文後再來質疑內容品質或水準，較量一下學術水準，而是選擇用網路謠言式的低劣水準質疑總統論文，只能感嘆，朱立倫為了這個應該垂手可得的回鍋主席，搞到自己政治人格「有明顯瑕疵」。

    鄭運鵬指出，蔡總統論文全文在2019年9月27日開放下載，朱立倫在質疑之前，有認真負責地下載看完嗎？LSE倫敦政經學院在2019年10月8日發表聲明，確認蔡英文博士的學位沒有問題；相較之下，朱立倫在2020年7月25日到高雄幫李眉蓁輔選，而李眉蓁的碩士學位在當年10月12日被中山大學取消。

    王定宇今晚說，參選中國國民黨黨主席必須要有「真相閱讀障礙，這是有規定的嗎？「正常倫」是不能參選嗎？還是被「張亞中懷疑LSE是假大學」嚇到急起直追呢？中國國民黨的「特殊表現」真的只有國民黨自己能夠超越。

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