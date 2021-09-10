國民黨主席選舉》江啟臣推崇洪秀柱 朱立倫爭取年輕人

國民黨主席江啟臣（右）昨日出席「藍與青年們客廳沙龍」，和黨內青年代表對談。（記者廖振輝攝）

2021/09/10 05:30

〔記者施曉光、陳冠備／綜合報導〕競選連任的國民黨主席江啟臣昨晚出席「藍與青年們客廳沙龍」活動，主辦單位原本安排前主席洪秀柱和江啟臣同台，與黨內年輕人對話，但洪以行程安排在南部為由沒有出席，改派子弟兵、前國民黨副秘書長張雅屏與會。江啟臣極力推崇洪秀柱培育青年人才，並肯定張雅屏是洪任內培育青年人才的負責人，可謂「重要始祖」，頗有爭取洪系票源的味道。

江啟臣在活動中特別感謝洪秀柱過去幾年幫國民黨規劃青年培育計畫，指洪非常注重青年人才的培養，啟動培育青年「武林計畫」，二○一八年的九合一選舉，國民黨青年參選人才會有八成五的上壘率，這個成績非常厲害，因此他非常感謝洪。

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但江啟臣也說，國民黨在年輕化、世代傳承的工作，仍有很大的努力空間，去年他參加黨主席補選時，國民黨四十歲以下的黨員比率不到三％，因此未來黨主席必須投入青年工作。

另一位候選人朱立倫昨則到彰化參加黨員餐敘座談，有媒體問「為何國民黨越來越不受年輕人青睞？」朱指出，民進黨執政處理動保、環保、氣候變遷與青創等問題，也讓很多年輕人失望，他選黨主席就是要讓年輕人知道國民黨願和年輕人站一起，他參選就像一場社會運動，可不分世代重燃黨員的熱情。

朱立倫強調，基層村里長、鄉鎮市長選舉是國民黨籍最多，各縣市議會也是國民黨最多，現在就是要把國民黨整合在一起，選一位「最強」的擔任黨主席，二○二四大選才能勝利。

國民黨主席候選人朱立倫（左六）昨參加彰化縣國民黨黨員餐敘座談會，立委謝衣鳯（左五）、彰化縣農會理事長蕭景田（左三）等人陪同與會。（記者陳冠備攝）

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