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    首頁　>　政治

    面對中國施壓 日議員促「對被暴力威脅不屈服」

    台灣日本研究院成立大會暨國際論壇，今日在政治大學達賢圖書館羅家倫講堂舉行，由左至右為立委郭國文、台日關係協會會長邱義仁、台日研究院理事長李世暉、日台交流協會台北事務所代表、日本駐台大使泉裕泰及開南大學校長林玥秀。（記者叢昌瑾攝）

    台灣日本研究院成立大會暨國際論壇，今日在政治大學達賢圖書館羅家倫講堂舉行，由左至右為立委郭國文、台日關係協會會長邱義仁、台日研究院理事長李世暉、日台交流協會台北事務所代表、日本駐台大使泉裕泰及開南大學校長林玥秀。（記者叢昌瑾攝）

    2021/09/10 17:44

    〔記者楊丞彧／台北報導〕台灣日本研究院今天舉行成立大會，日本國會議員古屋圭司與佐藤正久皆透過影片致詞，古屋談到太平洋島國持續受到來自中國的壓力，他強調應該攜手享有共同價值的國家，不屈服於現狀被暴力威脅。

    日本「日華議員懇談會」會長、自民黨眾議院古屋圭司談到，蔡英文總統的「新南向」政策以強化東南亞、南亞地區的關係為目的，其努力有目共睹。

    古屋圭司隨後將焦點轉向太平洋地區，提到日本每3年會與太平洋島國進行領袖峰會（PALM），討論太平洋地區和平與安全相關議題。台灣雖與部分島國有邦交，但在中國不斷施壓下，仍有出現部分斷交的狀況。今年第九屆PALM將以線上模式進行，中國的威脅也將會是峰會重要議題之一。

    古屋圭司也提到，台灣的防疫表現出色，為世界樹立了榜樣並獲得高度評價，面對中國當今的行動，各國應共同發聲合作，協同有相同價值的國家，並不屈服於被暴力威脅的現狀，一同維持和平的國際秩序。

    自民黨外交部會長、參議員佐藤正久也表示，最近黨內將成立「台灣政策計畫團隊」，明確地向政府對台政策的建言，並且區分自民黨與政府各自應辦事務，強化與台灣的關係。

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