視導南方澳跨港大橋重建 蔡英文︰盼早日讓地方經濟產業更熱絡

蔡英文總統今日上午視導宜蘭「南方澳跨港大橋重建工程」時表示，請中央及地方保持密切合作，務必讓工程能夠如期、如質完工，回應鄉親們的期待。（總統府提供）

2021/09/09 13:50

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午視導宜蘭「南方澳跨港大橋重建工程」時表示，南方澳跨港大橋是地方經濟、觀光發展的重要命脈，期盼大橋可以早日完工，讓地方的經濟和產業可以開始轉動、更加熱絡。她也請中央及地方保持密切合作，務必讓工程能夠如期、如質完工，回應鄉親們的期待。

總統在聽取公路總局局長許鉦漳簡報橋梁重建工程進度及規劃設計後致詞表示，去年10月，她才來參加動土典禮，今天再次來到這裡，最重要的目的就是關心南方澳跨港大橋的施工情形。

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蔡英文指出，在不到一年的時間，橋梁已經逐步蓋起來了，從剛才的簡報她也注意到，目前進度有所提前，非常值得肯定。她感謝所有參與施工的夥伴，因為有大家夜以繼日的付出，才有今天的進展，大家都辛苦了。

她提醒，南方澳跨港大橋是地方經濟、觀光發展的重要命脈，我們一定要持續加緊腳步。在地的鄉親也非常期待，希望大橋可以早日完工，讓地方的經濟和產業可以開始轉動、更加熱絡。

蔡總統也提到，大橋預計可以在明年9月18日完工，只剩下差不多一年的時間，要請大家不分中央、地方，保持密切的合作，務必讓工程能夠如期、如質完工，回應鄉親們的期待。最後，總統說，「我們繼續努力」，非常高興看到大家全力地投入，努力為地方恢復這項重要的工程，整個工程也有很好的進展，並再次感謝大家的付出。

隨後，總統也現地視察，並由蘇花公路改善工程處處長李宗仁說明主跨段工程進度。包括宜蘭縣長林姿妙、交通部長王國材等亦出席是項行程。

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