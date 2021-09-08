行政院9/9記者會 蘇貞昌將宣布五倍券正式上路時間

行政院長蘇貞昌明天將宣布五倍券正式上路。圖為蘇揆去年說明三倍券。（記者李欣芳攝）

2021/09/08 20:40

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院發行振興五倍券，明天將在行政院院會後由行政院長蘇貞昌召開記者會，親上第一線向社會大眾說明五倍券十月上旬正式上路的確切日期，並由明天召開的院會通過向立法院提出涉及五倍券的特別預算1600億元。儘管連日來本土疫情轉趨嚴峻，但政院仍依規畫提出特別預算。

五倍券紙本券與數位券都有，紙本一套十張，面額為三張1000元、二張500、五張200元，由中央印製廠統一印製，採國幣防偽等級設計。

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政院發言人羅秉成今晚表示，蘇貞昌院長明天將召開記者會，宣布五倍券上路時間，發行的確切日期將由蘇院長宣布。根據規畫，九月下旬將開放五倍券紙本券的登記預約，民眾可透過五倍券官網、超商事務機、中華郵政預約網頁預約紙本券；數位綁定規畫於22日上路，民眾可透過五倍券官網或數位支付業者的網頁綁定。

五倍券領取時間部分，預計10月上旬國慶連假前開放領取、使用，使用期限至明年4月30日止；商家兌領則將從10月15日起至明年6月底。

紓困振興特別預算總額上限為8400億元，目前仍有1600億元左右的額度。 行政院明天召開的院會將通過主計總處提報「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第四次追加預算案」，總額1600億元，將送請立院優先審議通過。根據規畫，蘇貞昌明天上午10時30分將率經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫、政務委員唐鳳等多位首長舉行「振興方案記者會」。

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