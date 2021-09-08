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    首頁　>　政治

    部分縣市禁中秋烤肉 柯文哲：政治太假掰

    台北市長柯文哲主持防疫記者會。（北市府提供）

    台北市長柯文哲主持防疫記者會。（北市府提供）

    2021/09/08 19:37

    〔記者楊心慧／台北報導〕國內武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）疫情再度升溫，各縣市政府陸續針對9月21日中秋節提出對策，部分地方政府已宣布禁止公開場合烤肉活動，但台北市仍暫定下週一才宣布，挨批太慢；台北市長柯文哲今天（8日）表示，「現在大家還是要慢慢適應新常態」，否則乾脆每天在家裡「打坐」，難道下令河濱不能烤肉，就不管家裡屋頂烤肉？他說：「常常政治就是這樣，就是太假了、假掰。」

    柯文哲在防疫記者會表示，他的態度是要適應新常態的生活，到時候再決定慢慢調整，他反問，若下命令河濱不可以烤肉，家裡屋頂可以烤肉，騎樓就是看有沒有被警察抓到，警察來了不要烤，警察走了繼續烤，合理嗎？

    媒體追問，部分縣市已提前宣布，柯文哲是否認為已宣布的縣市很假？柯文哲說，疫情短期不會結束，大家要建立新常態的心理狀況，就是依照需要來調整，就是依照合理的風險。

    柯文哲指出，他昨天講過，若能重來一遍，今年台北燈節應該要辦，當時是因在45天前就要求他做決定，若是活動一週前決定，就可以精確判斷台北燈節要不要辦，雖然也有可能臨時停辦，導致廠商損失很多，但這就需要建立保險的精神。

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