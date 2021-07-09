柯文哲揚言「公布總統府疫苗」 苦苓聽不下去發文嗆爆

台北市長柯文哲嗆說，「總統府有幾支（疫苗），到時候我就做個表公布」，被解讀是要公布施打名單。作家苦苓今（9日）痛批，「如果爬到更高位置，還怕他不把台灣賣光光？」（北市府提供）

2021/07/09 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲屢次在武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）防疫問題槓上中央，柯7日趙少康專訪時嗆說，「總統府有幾支（疫苗），到時候我就做個表公布」，被解讀是要公布施打名單。作家苦苓今（9日）痛批，「如果爬到更高位置，還怕他不把台灣賣光光？」

柯文哲7日與趙少康對談時火力全開，對於北市接連的特權疫苗爭議，向民進黨撂狠話說， 「總統府有幾支（疫苗），到時候我就做個表公布」，藍營今天紛紛讚聲，支持柯文哲立刻公布；不過，柯文哲8日被媒體追問卻避而不答，交給副市長蔡炳坤回應，蔡表示，「但所謂名單的部分，我們是沒有」。

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對此，苦苓昨（8日）在臉書暗諷柯文哲，「打爛仗的敗軍之將，不但頻頻謊報軍情，還敢說要換指揮官、還敢恐嚇總司令...」，怒嗆「檳榔仔你可以再不要臉一點！」苦苓今（9日）則是直接點名痛罵「當市長就想公布總統府機密名單，如果爬到更高位置，還怕他不把台灣賣光光？」

苦苓貼文引發廣大網友紛紛留言「台北市民真的很能忍」、「這次的疫情就像柯市長的照妖鏡，沒能力，沒人品，沒誠信的一面全部攤在國民面前，完全不及格」、「台灣這個寶島竟然出了一個妖孽啊！真是可悲啊」、「好心肝名單列為機密，總統府名單可以公佈，頭殼壞掉」、「這個人真的太扯，他現在就是情緒勒索不要讓任何人好過」。

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