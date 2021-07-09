柯P釋首波「市場疫苗施打名單」 議員曝還有69市場尚未安排...

無黨籍北市議員黃郁芬指出，北市府應對「市場疫苗施打專案」，提出完整規劃，市民才能安心。（圖翻攝自黃郁芬議員臉書）

2021/07/09 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日因「環南市場設局說」與「好心肝疫苗」等議題衍生出不小風波，昨他在專案記者會上也公佈了69個市場，列入第一波市場疫苗施打專案，無黨籍北市議員黃郁芬就質疑，柯市長針對「第二波列入施打的市場」與「是否向中央爭取疫苗」等關鍵議題，並未說明清楚。

黃郁芬在臉書發文指出，柯文哲昨在專案記者會上公佈了首波69個市場的疫苗施打專案，她便趕緊核對了公佈的名單，像是北投，包含自強市場、金龍市場、新北投攤販集中場，都是在地人常去的，沒被列入外，士林區的葫蘆堵市場、社子菜市場也未被列名。

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黃郁芬提到，柯文哲市長只針對「第一波納入施打疫苗的市場」和「施打劑量」做說明，但並未對「哪一些市場會被納入第二波」、「是否已經依照市府目前掌握的名冊數量向中央爭取第二波疫苗」與其他市場攤販集中區是否「完成造冊」等核心議題做說明，讓攤販一頭霧水。

黃郁芬也向市場處索取進一步的資料，發現有17個公有市場、47個攤販集中場及夜市、5個民有市場，尚未安排攤販施打疫苗，一共還有69個市場沒排進名單，她呼籲柯市長能藉由每天下午的記者會，好好說明市場專案的規劃與進度，「這才是市民朋友想看到的記者會」。

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黃郁芬也和市場處索取進一步的資料，發現有17個公有市場、47個攤販集中場及夜市、5個民有市場，尚未安排攤販施打疫苗。（圖翻攝自黃郁芬議員臉書）

黃郁芬提到，包含自強市場、金龍市場、新北投攤販集中場與士林區的葫蘆堵市場、社子菜市場都沒被列名在施打名單上。（圖翻攝自黃郁芬議員臉書）

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