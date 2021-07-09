柯文哲嗆公佈總統府疫苗注射名單 王定宇：好心肝、振興名單一起公布

針對柯文哲威嚇公布總統府疫苗注射名單一事，王定宇贊成公布，呼籲對方順便把好心肝診所與振興醫院名單拿出來。（資料照）

2021/07/09 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲稱到環南市場是「設局說」議題持續延燒；對此，立委王定宇針對柯文哲說法一一出具證據澄清，而針對柯文哲威嚇公布總統府疫苗注射名單一事，王定宇則表示贊成公布，並要柯文哲順便把好心肝診所與振興醫院特權違規名單拿出來。

王定宇透過臉書對柯文哲的說法一一進行反駁；針對柯文哲說事前不知是記者會，到場才知道云云，他出示「Vicky」柯市府發言人陳智菡的LINE發言截圖，表示根據截圖內容，北市府「在事前就知道是記者會，難道說市府發言人故意不跟自己市長講嗎？」

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他又出示指揮中心對環南市場記者會說明時間表，表示指揮中心指揮官陳時中與農委會主委陳吉仲「分別在9:45、10:00、10:30都有打電話給黃珊珊副市長」，在講其中一通電話時，柯文哲還在旁邊，也有講到話，「談成立中央和台北在環南市場聯合指揮中心，也談待會記者會一併發佈」。

王定宇接著引述指揮中心發言人莊人祥所言，表示莊人祥證實一早通知就是記者會，「而且柯市長比莊人祥和陳時中早到」，他質疑，北市府分明一開始就知道是記者會，「這樣是在設什麼局？是誰在設局呢？」

針對柯文哲指控「陳時中反對設快篩站」一事，王定宇表示，萬華5月13日爆發疫情，隔天5月14日陳時中和柯文哲就共同開記者會、宣佈設置篩檢站，「哪裡反對了？」

而柯文哲威嚇要亮出總統府疫苗注射名單一事，王定宇則嗆「贊成快公佈」，順便連好心肝診所和振興醫院的特權插隊名單一起公佈，讓民眾判斷哪些人該打、哪些不該打。

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