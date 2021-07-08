柯文哲昨嗆「公布總統府疫苗」 北市府今稱「沒名單」

台北市長柯文哲昨接受媒體人趙少康專訪時嗆，「總統府有幾支（疫苗），到時候我就做個表公布」，今天卻避答媒體追問。（台北市政府提供）

2021/07/08 17:02

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲昨天接受媒體人趙少康專訪時嗆說，「總統府有幾支（疫苗），到時候我就做個表公布」，被解讀是要公布施打名單。但今天媒體追問時，柯文哲態度大轉變，低調避答，副市長蔡炳坤代為解釋說，中央官員多在北市醫院施打疫苗，由各部會自行造冊，北市府只知數量，但沒有名單，非必要也不會向醫院查詢。

柯文哲昨晚與趙少康對談時火力全開，對於北市接連的特權疫苗爭議，向民進黨撂狠話說， 「總統府有幾支（疫苗），到時候我就做個表公布」，藍營今天紛紛讚聲，支持柯文哲立刻公布。

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柯文哲今早到環南市場視察，媒體追問，他避而不答，下午防疫記者會上又被提問，他也轉頭交由蔡炳坤回應，與昨晚大砲態度180度大轉變。

蔡炳坤說，中央與地方政府防疫人員屬第二類疫苗接種對象，中央機關多位於台北地區，基於近便性，各部會按照需要的名單造冊後，接洽醫院並將疫苗送至，再讓造冊名單同仁前往接種，北市府掌握的資料為各醫院有哪些部會施打的疫苗數量，「但所謂名單的部分，我們是沒有」，非必要也不會向醫院查詢。

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