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    還原遭中央「設局」時序 柯文哲嗆︰這就是有政府只做秀？

    北市府整理7/2環南市場時序表。（北市府提供）

    北市府整理7/2環南市場時序表。（北市府提供）

    2021/07/08 16:51

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲昨接受媒體人趙少康專訪時，自爆7月2日環南市場記者會是遭中央「設局」，中央流行疫情指揮中心今列時間表反駁；對此，柯文哲今下午再嗆「越解釋更讓人看破手腳」，當天要成立聯合前進指揮所，理應有工作會議、講清楚成員及分工，但中央要出來開記者會卻不開工作會議、其他都不做就跑掉，「難道這就是所謂的有政府只作秀」？

    柯文哲今主持北市防疫記者會說明，當時一天做7千多例大規模PCR，凌晨接獲通知稱環南市場有41名陽性確診，整夜開始進行封攤作業等，天亮中央告知要成立聯合前進指揮所，不管中央是關心或是要幹什麼，一下子檢驗41名陽性總是大事，也同意了。

    柯文哲稱，「越解釋更讓人看破手腳」，當時認為成立聯合前進指揮所總是要先開工作會議，討論分工，但中央只是要來開記者會、沒工作會議，開完記者會就走了，「難道這就是所謂的有政府只作秀？」現在他們是要跟全國老百姓講，那天只有一個目的要開記者會，其他都不做就跑掉。

    柯文哲嗆，因現在疫情趨緩，看電視名嘴討論也知道，當前許多問題聚焦在追究責任，但政治上大家都曉得，應要解決問題，難道中央當天唯一目的就是開記者會，沒有工作會議等，開完記者會就跑掉，「是這樣嗎？」

    副市長黃珊珊補充，當天早上9點45分接到衛福部長陳時中的電話，便轉交給市長，而陳部長說11點要到環南市場成立聯合指揮所，要一起開會討論，因此就先找了萬華區公所禮堂當作會議場地，9點57分接到農委會主委陳吉仲電話，也已告知已約好萬華公所禮堂開會，並傳訊告知地址。

    黃珊珊稱，醫福會執行長王必勝10點多時發簡訊告知，場地簡單一點、「指揮官他們堅持能夠去環南市場現場、站著講就好」。黃珊珊說「當時我還一頭霧水」，站著講怎麼開會，也讓北市府有點錯愕，因當天原以為是雙方討論相關細節，結果記者會開完後一哄而散，隔天才與王必勝討論執行細節。

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    北市府整理7/2環南市場時序表。（北市府提供）

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    北市府整理7/2環南市場時序表。（北市府提供）

    北市府整理7/2環南市場時序表。（北市府提供）

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