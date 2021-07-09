越南2個月拿9萬劑BNT台灣不能？醫嗆：要用疫情大爆發來換？

林靜儀醫師稍早於臉書指出，越南疫情嚴峻，她不解為何有人一直吹捧越南防疫。（資料照）

2021/07/09 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕政府正逐步開放武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗施打，民眾黨立委高虹安昨（8）日指出，越南向輝瑞藥廠洽購3100萬劑BNT疫苗，首批9萬多劑已送抵越南，質疑台灣為何做不到，對此，醫師林靜儀以「人口數」及「疫情蔓延度」分析背後實情。

根據本報報導，民眾黨立委高虹安於8日指出，越南5月向輝瑞藥廠洽購，6月7日簽約、6月12日批准緊急授權的3100萬劑BNT疫苗，首批9萬7110劑7日已送達越南，5月疫情爆發時她曾呼籲政府儘速採購國際認證疫苗，指揮中心卻以「買不到疫苗」回應。

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對此，醫師林靜儀稍早也貼出了「越南疫情」新增病例的Google搜尋結果，上面明確顯示在7月7號當天，越南單日就狂增了1044例武漢肺炎確診，也高於過去一週905例的平均確診值，讓她不解地質疑：「為什麼一直看到有人吹捧越南防疫啊？越南現在疫情很嚴峻啊」。

林靜儀醫師也提到，從人口數來分析，越南人口數9646萬人；台灣人口則為2350萬人，以越南首批到貨的9萬多劑BNT疫苗來看，其實約莫等同於台灣有2萬多劑的意思，而若是要以「疫情大爆發」來換得2萬多劑BNT，會比較好嗎？她認為現在首要目標應是「快點打」，而非「買（疫苗）來放倉庫啊！」

針對立委高虹安指出，越南首批9萬多劑BNT疫苗約莫2個月到貨，為何台灣做不到一事，林醫師以「人口數」及「疫情蔓延度」分析背後實情。（圖翻攝自林靜儀醫師臉書）

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